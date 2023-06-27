Мобилизация в Украине: когда мужчина может выехать за границу и что для этого нужно

Решение о снятии с воинского учета мужчин призывного возраста принимает территориальный центр комплектации, куда нужно подать заявление и список документов, подтверждающих невозможность проходить службу или участвовать в боевых действиях.

В Украине продолжается общая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет, однако те украинцы, которые исключены из воинского учета, могут беспрепятственно выехать заграницу. Об этом сообщает 24 канал.

Основание для исключения из воинского реестра — это медицинские противопоказания, с которыми мужчина не может быть призван в ВСУ. Если этот факт установила военно-врачебная комиссия, человека исключают из списка военнообязанных и он может свободно выезжать из Украины в туристических или иных целях.

Показания для исключения из учета:

медицинские противопоказания (если их подтвердит ВВК);

возраст более 60 лет;

наличие детей младше 3 лет;

инвалидность.

Исключение из воинского учета: что для этого нужно сделать

В первую очередь человек должен написать заявление в территориальный центр комплектации. К нему нужно добавить те документы, которые подтверждают показания для исключения.

После принятия соответствующего решения военкомат издает приказ об исключении из учета, который передают в воинскую часть.

Напомним, 26 июня стало известно, что в Украину не вернулись почти 19 тысяч военнообязанных. По данным ГПСУ, выезд за рубеж с помощью системы "Шлях" для беглецов обошелся в сумму от 3 до 7 тысяч долларов.

Кроме того 11 апреля СМИ писали, что депутаты Львовского городского и областного совета для поездок за границу в личных целях использовали систему "Шлях" и прикрывались волонтерством.