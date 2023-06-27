Нарушили оккупантам логистику: в Крыму партизаны взорвали железнодорожные пути

Из-за "диверсии" на этом участке железной дороги в оккупированном Крыму произошла задержка пассажирских поездов, а товарный — частично сошел с рельсов.

В оккупированном Крыму партизаны повредили железнодорожные пути в Кировском районе, усложнив логистику врагу. Об этом сообщают в телеграм-канале"Крымские партизаны".

"В Кировском районе временно оккупированного Крыма патриоты повредили железнодорожные пути, нарушив р*шистам логистику", — говорится в сообщении.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале подтвердил разрушение путей и заверил, что на месте работают соответствующие службы и вскоре повреждения ликвидируют.

"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал он.

Российское издание ТАСС со ссылкой на местное министерство транспорта проинформировало, что из-за повреждения путей на этом участке железной дороги остановлено движение поездов.

"Два поезда дальнего следования и две пригородные электрички задержаны в связи с повреждением железнодорожных путей в Крыму, на месте аварии идут восстановительные работы, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта республики", — говорится в сообщении.

Как утверждает Baza, в результате на перегоне "Петрово-Владиславовка" с путей сошел первый вагон грузового поезда. "Диверсию" также подтверждает Крымский пророссийский блогер Александр Талипов.

Напомним, что 15 июня временно оккупированный Крымский полуостров подвергся атаке 9 БпЛА. Оккупанты сообщили, что 6 дронов были сбиты силами ПВО, еще 3 — ликвидированы с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что в ГУР Минобороны посоветовали жителям временно оккупированного Крыма держаться подальше от военных объектов и оккупационных администраций.