Россия казнила 77 гражданских заключенных и задержала сотни мирных жителей в Украине, — ООН

В результате пыток со стороны российских силовиков, бесчеловечных условий содержания и отказа в медицинской помощи умерли 72 мужчины и 5 женщин, уточнила глава миссии ООН Матильда Богнер.

Российские оккупанты во время войны в Украине казнили 77 гражданских лиц, незаконно содержавшихся под стражей. Кроме того, были зафиксированы более 864 случаев незаконного задержания со стороны РФ, многие из которых также были приравнены к насильственным исчезновениям. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном 27 июня.

"Мы задокументировали суммарно казнь 77 гражданских лиц, когда они были подвергнуты незаконному задержанию со стороны Российской Федерации", — говорится в публикации.

Глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер уточнила, что в результате пыток, бесчеловечных условий содержания и отказа в медицинской помощи умерли 72 мужчины и 5 женщин.

"Российские вооруженные силы, правоохранительные и пенитенциарные органы применяли широко распространенные пытки и жестокое обращение с гражданскими задержанными", — сказал Богнер, добавив, что в некоторых случаях имело место сексуальное насилие.

Пытки применялись для того, чтобы заставить жертв признаться в помощи украинским вооруженным силам, принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями или запугать тех, кто придерживался проукраинских взглядов.

В документе также сказано, что такие цифры приведены на основе 1136 интервью с потерпевшими свидетелями и другими лицами. Также сотрудники организации 274 раза посетили 70 официальных мест содержания под стражей, находящихся под контролем украинских властей.

"Мы задокументировали более 900 случаев произвольного задержания гражданских лиц, в том числе детей и пожилых людей. Подавляющее большинство этих дел было совершено Российской Федерацией", — говорится в докладе.

Задержание украинской стороной

Вместе с тем миссия зафиксировала 75 случаев незаконного задержания украинскими силами безопасности, в основном людей, подозреваемых в преступлениях, связанных с конфликтом. Значительная часть этих случаев также была приравнена к насильственному исчезновению, совершенному в основном Службой безопасности Украины, заявила Богнер.

"Мы зафиксировали, что более половины произвольно задержанных подвергались пыткам или жестокому обращению со стороны украинских сил безопасности. Это происходило во время допросов, обычно сразу после ареста", — заявили она.

При этом миссия ООН не зафиксировала ни одной казни гражданских задержанных украинскими силовиками.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ внесли в "позорный список" ООН, так как российские военные виновны в убийстве 136 украинских детей в 2022 году. Кроме того, военнослужащие российской армии искалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы.