Ситуация на ЗАЭС: в случае подрыва радиация может распространиться по городам РФ (карта)

По состоянию на 27 июня ветер дует в направлении крупных оккупированных городов Украины, после чего практически сразу доходит до российского Ростова-на-Дону.

Разговоры о том, что Российская Федерация собирается подорвать Запорожскую атомную электростанцию не прекращаются. Фокус проверил направление ветра, которое и определяет, какие города затронет радиация в первую очередь в случае подрыва станции.

Не обошли стороной угрозу и в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на заявление украинских властей и разведки о том, что Россия уже завершила подготовку к теракту, в Вашингтоне остаются спокойны, ведь не видят усиленной угрозы.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 26 июня заявил, что на Западе продолжают следить за радиоактивностью в районе Запорожской АЭС и сейчас угрозы подрыва нет.

"Я не собираюсь прибегать к конкретным разведывательным данным. У нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции. Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна. Мы следим за этим очень, очень внимательно", — говорится в сообщении.

Также Джон Кирби считает, что Кремль пока что не готов применять ядерное оружие в Украине. Нет ни признаков со стороны РФ, ни риторики.

Угроза подрыва Запорожской АЭС: направление ветра

На сайте Windy.com можно посмотреть на то, в каком направлении дует ветер в онлайн-режиме. Если российские оккупанты решатся на подрыв ЗАЭС 27 июня, то пострадают в первую очередь жители временно оккупированных украинских территорий, что предоставляет еще большую угрозу, ведь практика показывает, что оккупационные власти не заботятся о людях. После этого угроза дойдет до крупных российских городов.

Дело в том, что сейчас ветер движется в юго-восточном направлении, поэтому в опасности Бердянск, Мариуполь, российский Ейск, Таганрог, Ростов-на-Дону и многие другие области.

В каком направлении дует ветер рядом с ЗАЭС Фото: Скриншот

Провокация Кремля может плохо закончиться не только для украинцев в оккупации, но и для граждан России. При этом, стоит отметить, что угроза существует и для областей, в сторону которых ветер не дует, ведь радиация будет распространяться по всем направлениям.

А вот в том случае, если подрыв ЗАЭС произойдет 28 июня, то направление ветра сильно изменится — в сторону областей, которые не находятся в оккупации. Ветер будет иметь северное направление и пойдет в сторону города Днепр, Кременчуг, Черкассы и так далее.

В каком направлении дует ветер рядом с ЗАЭС Фото: Скриншот

Остается надеяться, что провокация россиян не зайдет дальше разговоров и они осознают последствия, к которым может привести трагедия.

Напомним, 26 июня сообщалось, что ученый объяснил, надо ли паниковать при взрыве на Запорожской АЭС. Выброс радиоактивных веществ при подрыве ЗАЭС будет минимальный, а российские оккупанты не подойдут близко к бассейну выдержки отработанного ядерного топлива.