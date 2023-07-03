Перспективы вторжения. Воздушно-десантная доктрина НОАК для Тайваня

Китай активно наращивает десантные возможности для высадки на Тайвань. По оценкам аналитиков, в первой волне НАОК могут высадить до 50 тысяч бойцов, а во второй — еще 100 тысяч.

В случае непредвиденных обстоятельств на Тайване воздушно-десантные войска НОАК наверняка сыграют важную роль. Сценарии обезглавливающего удара и перспективы воздушно-десантного вторжения широко обсуждаются аналитиками, учеными и практиками как в США, так и на Тайване. Несмотря на амбиции НОАК по быстрому расширению своих воздушно-десантных возможностей, все чаще раздаются голоса, которые преуменьшают угрозу или вероятность воздушно-десантного нападения через Тайваньский пролив. Тайваньские аналитики по вопросам безопасности, такие как Лю Тай-инь, основатель Тайваньского исследовательского института, заявили, что "при использовании десанта потери для Китая были бы очень высокими", и нивелировали угрозу, добавив, что существует мало мест для высадки десанта НОАК. Примечательно, что многие из этих выводов основываются на точке зрения все большего числа военных экспертов, которые утверждают: "массовые десантные операции ушли в прошлое". Однако эти взгляды не учитывают активное стремление НОАК повысить боеготовность и возможности своих воздушно-десантных войск. Они также игнорируют значительный прогресс, которого НОАК уже добилась в достижении этой цели, как в плане обучения и подготовки своих десантников, так и в отношении такого важнейшего фактора, как тяжелые самолеты. Одним словом, документирование прогресса в развитии возможностей воздушно-десантных войск НОАК может сыграть решающую роль в оценке китайских стратегий развертывания во время потенциального сценария вторжения на Тайвань.

Фокус перевел статью Дэниела Фу о том, какие угрозы несут китайские десантники для Тайваня.

Прогресс и улучшения в возможностях воздушно-десантных войск

В течение длительного времени возможности воздушно-десантных войск НОАК отставали от возможностей США и России. НОАК сталкивалась с серьезными проблемами при переброске тяжелых воздушных грузов, а воздушно-десантные войска не обладали достаточной огневой мощью и возможностями. Последнее стало очевидным в 2008 году, когда НОАК перебросила 500 солдат в Сычуань для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения 2008 года. Во время миссии по ликвидации последствий стихийного бедствия только 15 военнослужащих смогли попасть в свои зоны высадки, учитывая сложные погодные условия и рельеф местности. Однако в последнее время китайские источники неоднократно подчеркивали успешную реализацию расширенных возможностей в области "удаленного доступа" и "системной интеграции". China Youth News, СМИ, связанное с Коммунистическим союзом молодежи, подчеркивает, что китайские десантники развили "всепогодные боевые возможности воздушного десанта" благодаря обширному опыту подготовки в различных местах, начиная от Цинхая и Тибета до Южно-Китайского моря. Кроме того, улучшился системный потенциал в разработке легких, средних и больших транспортных самолетов, вертолетов и другой воздушной техники. В настоящее время все подразделения НОАК регулярно практикуют прыжки с парашютом, а Корпус морской пехоты армии НОАК (PLANMC) даже проводит парашютные учения над морем. В мае 2018 года НОАК продемонстрировала свои возросшие навыки по десантированию, когда китайские парашютисты совершили первый прыжок с транспортного самолета Y-20 отечественного производства.

В настоящее время все подразделения НОАК регулярно практикуют прыжки с парашютом, а Корпус морской пехоты армии НОАК (PLANMC) даже проводит парашютные учения над морем

В свете этих достижений в области технологических возможностей и опыта НОАК добилась больших успехов по тяжелым воздушным перевозкам. Совокупное количество китайских военных самолетов, способных перевозить тяжелые грузы, возросло благодаря строительству Y-20, которых у Китая сейчас не менее 31. В сочетании с уже существующими российскими самолетами Ил-76, которых у Китая около 20, это означает, что ВВС НОАК располагают по меньшей мере 51 самолетом, способным осуществлять тяжелые воздушные перевозки. ВВС НОАК также имеют не менее 55 самолетов, способных осуществлять среднемасштабные воздушные перевозки, а именно 30 самолетов Y-8 и не менее 25 самолетов Y-9. Лайл Голдштейн, бывший профессор-исследователь Военно-морского колледжа США, считает, что с помощью таких самолетов и вертолетов НОАК Китай сможет высадить 50 тысяч солдат на Тайвань в первой волне вторжения и 100 тысяч солдат в течение первых 24 часов.

ВВС НОАК имеют не менее 55 самолетов, способных осуществлять среднемасштабные воздушные перевозки, а именно 30 самолетов Y-8

Тяжелые транспортные самолеты типа Y-20, играют важную роль в военных операциях и логистике, поскольку они способны перевозить не только войска. По крайней мере одна бригада воздушно-десантного корпуса НОАК была оснащена боевой машиной пехоты ZBD-03, обеспечивающей маневренность воздушно-десантных войск во время наземных операций. Китайские государственные СМИ утверждают, что Y-20, который якобы может нести вес, эквивалентный восьми грузовым контейнерам международного стандарта, вмещает три ZBD-03 или основных боевых танка Type 99A. Оба варианта повысят огневую мощь и мобильность войск во время возможных наземных операций на Тайване. Заметны дальнейшие улучшения в тяжелых воздушных перевозках. В феврале 2022 года ВВС НОАК получили новые легкие транспортные самолеты Y-12 для замены устаревших Y-5. Самолеты Y-12, которые, по словам китайских боевых летчиков, имеют более совершенные двигатели и управляемость по сравнению с другими легкими транспортными самолетами, потенциально могут использоваться для десантирования и проведения специальных операций и уже применялись для отработки ответных мер Тайваня на вторжение с воздуха. Сообщалось также, что НОАК начала серийное производство транспортного самолета Y-20U — варианта самолета-заправщика Y-20. Стоит отметить, что воздушно-десантный корпус ВВС НОАК также отрабатывает передовое снабжение и поддержку своих сил с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Y-20 уже обладает боевыми возможностями" и может самостоятельно "применяться при высадке воздушно-десантных войск и техники"

Китайские военные эксперты говорят о больших успехах, достигнутых ВВС НОАК в развитии возможностей тяжелой авиации, особенно с помощью Y-20. Такие эксперты, как Ван Минчжи, директор по стратегии и обучению в Командном колледже ВВС НОАК, заявили, что "Y-20 уже обладает боевыми возможностями" и может самостоятельно "применяться при высадке воздушно-десантных войск и техники". Старший полковник Ли Чжэньбо, известный инженер научно-исследовательского института воздушно-десантного корпуса НОАК, заявил, что "возможности воздушно-десантных войск Китая быстро улучшились" и что "солдаты воздушно-десантных войск Китая могут высадить все то же, что и другие ведущие страны". Он отметил, что "у нас есть гораздо более совершенные тактические средства, чем раньше" и что "прежде чем вы увидите самолет, наши люди уже приземлятся".

Структурно воздушно-десантный корпус НОАК подвергся реорганизации и институциональной реформе для повышения боеготовности. В 2018 году были приняты меры по интеграции общевойсковых подразделений в состав воздушно-десантного корпуса НОАК на уровне бригады. Чжао Цзиньцзюнь, заместитель начальника штаба воздушно-десантного корпуса, заявил, что "чем меньше командных структур, тем больше мы можем сократить время реагирования дивизий и время высадки войск". Он заявил, что реформы были продиктованы желанием "улучшить ускорение времени реагирования десантников". Смена руководства также была направлена на улучшение воздушно-десантных возможностей всех служб НОАК. Например, генерал-лейтенант Лю Фацин, бывший командующий воздушно-десантным корпусом ВМС НОАК, в октябре 2018 года был назначен заместителем командующего армейской составляющей НОАК. Это стало первым случаем, когда генерал из воздушно-десантного корпуса стал лидером армии НОАК, и имело большое значение, поскольку подавляющее большинство межведомственных переводов в НОАК осуществлялось политическими комиссарами, а не тактическими командирами. Аналитики предполагают, что его назначение было продиктовано желанием улучшить возможности армии в области специальных воздушно-десантных операций.

Воздушно-десантные операции против Тайваня

В контексте быстрого совершенствования воздушно-десантных возможностей НОАК становится важным рассмотреть, как Пекин может использовать их в военном наступлении на Тайвань. В основных учебниках НОАК, таких как "Наука о кампаниях", говорится, что воздушно-десантные силы будут играть роль в двух основных фазах совместной кампании по высадке на остров (JILC). Первая — это предварительные операции, а вторая — создание целевого плацдарма, а затем проведение штурмовых и десантных операций. В ходе предварительных операций подразделения специальных операций могут быть высажены в тылу врага для нанесения обезглавливающих ударов по тайваньским лидерам и проведения операций, направленных на тайваньские аэродромы, радары, системы управления и контроля, а также инфраструктуру, связанную с боеприпасами. Далее воздушно-десантные войска транспортируются и высаживаются в назначенных зонах высадки, после чего они начинают наземные операции. При транспортировке воздушно-десантных войск "Наука о кампаниях" подчеркивает важность защиты основного "транспортного формирования кампании". Это предполагает использование четырех других формирований, включая разведывательное формирование, формирование установки помех, формирование подавления и формирование прикрытия. Разведывательное формирование отвечает за предоставление отчетов о "развивающейся обстановке противника" и погодных условиях на подходе, формирование установки помех – за глушение электронного оборудования системы ПВО противника, формирование подавления отвечает за подавление радиолокационных возможностей противника и зенитно-ракетных установок ПВО, а формирование прикрытия отвечает за перехват атакующих самолетов противника и обеспечение "зонального прикрытия", пока основное транспортное формирование направляется к зоне высадки.

В основных учебниках НОАК, таких как "Наука о кампаниях", говорится, что воздушно-десантные силы будут играть роль в двух основных фазах совместной кампании по высадке на остров

Из "Науки о кампаниях" можно почерпнуть и другие моменты. В главе 29 говорится, что "внезапная атака — один из ключевых путей к победе в воздушно-десантной кампании". В ней утверждается, что "помимо выбора незащищенных мест в тылу для тайного сосредоточения и подготовки, военный стратег должен также создать "фиктивные районы сосредоточения" и провести "обманные учения по переправе", а также осуществить огневую подготовку в местах ложной высадки десанта и электронные диверсии, чтобы "обмануть и запутать противника". Кроме того, "воздушный транспорт должен, насколько это возможно, использовать преимущества темноты ночи и ненастной погоды."

Воздушно-десантные войска НОАК уже проводили учения по сценарию воздушного десанта на остров. Еще во время учений в Тайваньском проливе в 1996 году батальон ВДВ был десантирован на остров Дуншань для поддержки учений по высадке амфибийного десанта. В период с 2018 по 2022 год воздушно-десантный корпус ВМС НОАК провел несколько учений, потенциально связанных с непредвиденными обстоятельствами на Тайване. В 2018 году он впервые принял участие в учениях "Красный меч", ориентированных на силовое противостояние. В сентябре 2020 года в ходе учений Y-20 и другие транспортные самолеты совместно перебросили составляющие бригады, а в апреле 2021 года были успешно проведены дневные и ночные воздушно-десантные учения. В марте 2022 года воздушно-десантная бригада и авиационный полк ВВС НОАК провели дневные и ночные вооруженные учения с использованием самолетов Y-20, в которых приняли участие до 1000 десантников. Бригада сил специальных операций (СОФ) "Бог грома" воздушно-десантного корпуса также прошла подготовку по прыжкам с большой высоты и операциям по захвату высокоценных целей для разведки в сценарии высадки на остров. Кроме того, китайские государственные СМИ часто публикуют снимки, на которых изображены десантники, стреляющие противотанковыми ракетами. Десантники, вооруженные противотанковыми ракетами Hongjian-8, наряду с другими системами вооружения, могут представлять угрозу для танков, которые Тайвань отправит для противостояния десанту китайских воздушно-десантных сил.

Районы в Таоюане и Хсинчу, учитывая их узкую местность и близкое географическое расстояние до материка, были определены в качестве целей вертолетных десантов бригадного уровня для захвата стратегически важных точек и нанесения обезглавливающих ударов. Исключительно вероятной целью являются взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Тайбэя Таоюань. Y-20 и Y-9 будут использоваться для дальнейших целей в Илане, Хуалиене и Тайтунге, куда могут быть сброшены воздушно-десантные войска для захвата стратегических объектов, таких как авиабаза Чиашань в Хуалиене, и "отрезать пути отступления властей Тайваня". Китайские источники уверены, что воздушно-десантные войска могут быть высажены эффективно, а некоторые утверждают, что в сценарии внезапного нападения воздушно-десантные войска НОАК могут высадиться на Тайване и создать "передовые позиции" в течение 30 минут. Эти воздушные или десантные атаки, скорее всего, будут происходить рано утром, непосредственно перед высадкой десанта.

Заключение

Все более грозный воздушно-десантный потенциал Пекина значительно осложняет ситуацию с безопасностью и сдерживанием в Тайваньском проливе. Однако в воздушно-десантных возможностях НОАК остаются заметные недостатки. Давние препятствия, связанные с системой политических комиссаров, создают серьезные проблемы для китайских войск. Например, во время вышеупомянутых учений "Красный меч", проведенных в 2018 году, имитация боевого прыжка в западной пустыне Китая пошла не по плану на фоне сильного ветра. Нарушение субординации после потери командира батальона серьезно повлияло на эффективность операции. Неэффективность, присущая системе комиссаров, усугубила ситуацию, что привело к критической задержке в выполнении задания, что, в свою очередь, позволило противостоящим силам нанести значительные потери. Неудачные военные учения, подобные этим, ставят под сомнение текущую боеготовность НОАК. Несмотря на эти ограничения, НОАК, тем не менее, делает быстрые шаги в профессионализации и повышении потенциала своих вооруженных сил. В свете этих достижений ожидается, что воздушно-десантные возможности Китая будут играть более важную роль в стратегическом планировании.

Об авторе

Дэниел Фу — научный сотрудник Гарвардской школы бизнеса, где он изучает китайский бизнес, отношения между США и Китаем, а также компании, оказавшиеся под перекрестным геополитическим огнем между США и Китаем.