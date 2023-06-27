Охота за призывниками с бодикамерами: военкомам в Чернигове дали новые устройства (видео)

Черниговские сотрудники ТЦК вышли на новый уровень работы. Теперь они будут выписывать повестки под видеозапись, чтобы избежать конфликтов.

Работники военкомата в Чернигове ищут будущих призывников с бодикамерами. Об этом говорится в сюжете телеканала "Київ24".

Журналисты выяснили, что рабочий день сотрудников ТЦК начинается с получения разнарядок и выдачи бодикамер. Далее они отправляются на патрулирование. Задача — проверять всех потенциальных призывников.

"Стали ли они на военный учет. Если не стали, то почему. Есть ли у человека бронь или отсрочка от призыва в армию. Уточняем нюансы и выписываем повестки", — рассказал один из сотрудников ТЦК.

Далее в сюжете описываются преимущества бодикамер у военкомов. Новая техника поможет в конфликтных ситуациях, так как фиксирует происходящее во время патрулирования, объяснили журналисты.

Замглавы Черниговского ТЦК Александр Луговской отметил, что после завершения рабочего дня военкомы отдают записи с бодикамер на проверку. О том, что разговор записывается, военкомы должны предупреждать людей, говорится в сюжете.

Напомним, что через систему "Шлях" после начала большой войны с РФ из Украины выехали почти 19 тысяч военнообязанных мужчин.

Оболонский районный ТЦК в Киеве ранее потребовал от военнообязанных явки в течение 10 дней. Военкомы грозили возможными последствиями в случае игнорирования.