"Смерти украинцев - это издержки войны": в Харькове задержали поклонника "освободителей" из РФ

По информации следователей, в прошлом году мужчина вступил в словесную перепалку в спортивном зале, где доказывал посетителям, что "Крым принадлежат России".

Сотрудники Харьковской областной прокуратуры смогли разоблачить и задержать харьковчанина, который поддерживал военную агрессию России и мечтал о скором захвате Украины. Об этом во вторник, 27 июня сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Facebook.

По информации правоохранительных органов, 56-летний мужчина открыто поддерживал действия РФ в Украине, в связи с чем ему было сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Следователи установили, что в ноябре 2022 года мужчина вступил в словесную перепалку из-за несоответствия политических взглядов с посетителями одного из спортивных залов в Харькове.

Мужчина утверждал, что "Крым принадлежат России" и рассказывал, что он мечтает, чтобы как можно скорее состоялось "полное освобождение Украины".

Однако на этом он не остановился и также заявил, что смерти мирных украинцев в вооруженном конфликте с Россией являются "издержками войны".

Сейчас по информации следователей с ним проводятся разъяснительные работы и дознания.

Напомним, в начале июня стало известно, что Сотрудники Службы безопасности Украины и военной контрразведки разоблачили жителя Бахмута, который служил в Силах обороны и работал при этом на Россию.

Также напомним, в конце апреля сотрудники правоохранительных органов в Черкасской области в ходе спецоперации задержали женщину, которая действовала как агент ФСБ России и передавала данные о перемещении Сил обороны.