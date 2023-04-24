СБУ задержала коллаборантку, проходившую испытательный срок, за сотрудничество с ФСБ (фото)

Женщину уже привлекали к ответственности за оправдание вооруженной агрессии РФ в 2022 году, однако с начала нового года она продолжила свою подрывную деятельность против Украины.

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Сотрудники правоохранительных органов в Черкасской области в ходе спецоперации задержали женщину, которая действовала как агент ФСБ России и передавала данные о перемещении Сил обороны. Об этом в понедельник, 24 апреля передает пресс-служба СБУ.

По информации силовых ведомств Украины, агентом ФСБ оказалась местная жительница, которая также пыталась устроиться с целью разведки в органы местного самоуправления в Черкасской области. Ее заданием, в случае успешного внедрения, был сбор данных о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона.

Задержание агента ФСБ в Черкассах Задержание агента ФСБ в Черкассах Задержание агента ФСБ в Черкассах Задержание агента ФСБ в Черкассах

Известно, что, по указанию врага, злоумышленница собирала информацию о местах размещения и перемещения украинских Сил обороны по региону, а полученные сведения передавала сотрудникам ФСБ через закрытый чат в мессенджере, описывая координаты и детально описывая объекты. Враг в свою очередь обещал фигурантке высокое денежное вознаграждение.

Также сотрудники СБУ выяснили, что подозреваемая использовала запрещенные в Украине социальные сети для восхваления российских оккупантов и отрицание вооруженной агрессии РФ.

Ведомство сообщает, что во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с представителем ФСБ.

Известно, что предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года.

По информации Офиса Генпрокурора, в 2022 году женщину уже осудили за отрицание вооруженной агрессии РФ и коллаборационную деятельность. Однако, находясь на испытательном сроке, женщина продолжила оправдывать полномасштабное вторжение России и сотрудничать с оккупантами.

Правоохранители установили, что женщина в течение февраля 2023 передавала представителю ФСБ России информацию и точные координаты военных объектов в Черкассах и области.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время злоумышленницы избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, 11 апреля сотрудники СБУ нейтрализовали двух осведомителей РФ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области.

В середине апреля Заводской районный суд города Николаева приговорил к 11,5 годам лишения свободы корректировщика вражеских обстрелов, завербованного оккупантами.