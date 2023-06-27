Усилия Польши направлены на то, чтобы предотвратить катастрофу на ЗАЭС, — Моравецкий

По словам польского премьера, сейчас выстраивается международная коалиция, которая смогла бы сдержать опасную деятельность Российской Федерации в Запорожской области.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что его страна делает все возможное для того, чтобы избежать вероятной катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Polskie Radio 27 июня.

По его словам, Российская Федерация продолжает ядерный шантаж всего европейского континента и задача правительства Польши, во главе с президентом Анджеем Дудой, удержать Кремль от провокаций на Запорожской атомной электростанции.

"Мы вместе с президентом Анджеем Дудой делаем все, чтобы построить международную коалицию, чтобы осуществлять, по возможности, соответствующие предложения, действия и давление на Российскую Федерацию, чтобы она воздерживалась от любой опасной деятельности, связанной с этой АЭС", — говорится в сообщении.

На эту тему Варшава также говорила с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами. Они сошлись на мнении, что подрыв ЗАЭС может грозить не только Украине, но и другим странам, которые находятся неподалеку, ведь радиация будет распространяться с огромной скоростью.

Также во всем этом важны действия МАГАТЭ, отметил Матеуш Моравецкий, ведь они сотрудничают с россиянами на станции и имеют больше понимания о том, что происходит на АЭС.

Также в этом деле большое значение имеет международное давление, в частности, со стороны ООН, подытожили в Польше.

Напомним, 27 июня Фокус сообщал, что в случае подрыва Запорожской АЭС радиация может распространиться по городам РФ. Ветер дует в направлении крупных оккупированных городов Украины, после чего практически сразу доходит до российского Ростова-на-Дону.