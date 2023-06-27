Путин пофантазировал на тему потерь западной техники у ВСУ (видео)

Глава Кремля на встрече с военнослужащими Минобороны заявил, что только за минувшую неделю Силы обороны якобы потеряли 280 единиц техники.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными Минобороны озвучил потери западной военной техники, которая была якобы подбита в ходе наступательных действий ВСУ. Подглядывая в шпаргалку глава Кремля заявил, что с 4 июня украинские силы потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского президента.

Путин признался, что ему передали "уточненные сведения", согласно которым только на Ореховском направлении в течение недели ВСУ якобы потеряли 280 единиц техники.

"С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780, а только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102", — заявил российский лидер перед военнослужащими.

При этом он отметил, что такие результаты связаны с работой российской авиации.

"Здесь боевые летчики сидят, которые очень много сделали для того, чтобы эта боевая работа шла у нас на должном уровне", — сказал Путин.

Судя по всему такую информацию Путину предоставляют чиновники Минобороны РФ, которые, вероятно, игнорируют данные портала Oryx. Напомним, что по состоянию на 21 июня с начала июня, то есть с активизацией боевых действий на юге Украины, Силы обороны потеряли 47 единиц техники. При этом в это число входят танки, БМП, беспилотники и других образцов не только западной, но и украинской военной техники.

В связи с этим обозреватели канала UAF отметили, что даже в ходе наступательных операций ВС РФ продолжает нести большие потери по сравнению с украинскими силами.