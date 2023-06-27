ВСУ пока не заходили в Бахмут: в Минобороны назвали причины

По словам замминистра обороны Анны Маляр, при планировании наступления военное командование учитывало противоречия между ЧВК "Вагнер" и властями РФ.

Силы обороны Украины постепенно, но уверенно наступают на Бахмутском направлении уже в течение четырех дней, однако пока не заходили в сам город. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в Telegram.

"При планировании наступательных действий на востоке наши военные учитывали факт противоречий между "Вагнером" и действующими российскими властями", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день.

"Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день – не заходили", – пояснила Маляр.

По ее словам, освобождение указанной местности имеет свою особенность, усложняющую процесс. В самом Бахмуте и его пригородах украинские военные в свое время создали развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов – теперь все это заняли оккупанты. Поэтому для освобождения этих земель потребуется больше усилий и терпения.

Напомним, ранее 27 июня украинские защитники из 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода показали на видео, как смогли пробить линию обороны под Бахмутом.

В этот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что с начала летнего контрнаступления ВСУ уже удалось вернуть 300 квадратных километров территории, которую ранее оккупировала Россия.