Пострадают несколько областей: Украина готовится к теракту россиян на ЗАЭС, — Лубинец (видео)

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, взрыв на Запорожской АЭС приведет к катастрофе, которая напрямую затронет несколько областей. Уже проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.

Российские оккупанты с высокой долей вероятности могут устроить теракт на Запорожской атомной электростанции. Если это произойдет, то последствия коснутся не только Украину, но и другие страны. Об этом 27 июня заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

По его словам, взрыв на Запорожской АЭС приведет к катастрофе, которая напрямую затронет несколько областей. Так, уже проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км. Кроме того, в каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, медицинские средства, логистические маршруты.

"В случае такой ситуации будут привлечены не только государственные механизмы, но и волонтерские группы", — сказал Лубинец.

Омбудсмен также отметил, что многие международные эксперты не думали, что россияне будут готовы подорвать Каховскую ГЭС, однако они это сделали.

"После этого представители международных организаций говорят, что они этого не сделают на ЗАЭС, но в случае подрыва это затронет не только Украину, но и соседние страны", — сказал Лубинец.

По его словам, последствия повлияют на жизнь десятков миллионов людей. Сейчас Украина не имеет доступа к оккупированным территориям, а потому жители, оставшиеся там, находятся в самой большой опасности. Так, после теракта на Каховской ГЭС россияне блокировали эвакуацию людей из пострадавших районов.

Дмитрий Лубинец о подрыве Запорожской АЭС

Напомним, что Фокус писал, что в случае подрыва ЗАЭС радиация может распространиться по городам РФ. Несмотря на заявление украинских властей и разведки о том, что Россия уже завершила подготовку к теракту, в Вашингтоне остаются спокойны, ведь не видят усиленной угрозы.

Кроме того, напомним, что ученая объяснила, почему авария на ЗАЭС не была бы похожа на предыдущие. Эксперт Елена Паренюк рассказала, что за время войны с Россией станция теряла внешнее питание уже семь раз. Однако она убеждена, что в случае теракта трагедия не будет напоминать события в Фукусиме или на ЧАЭС.