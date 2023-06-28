После возможной встречи с Лукашенко: борт Пригожина вылетел из Беларуси в РФ, — Гаюн (фото)

По данным белорусских расследователей, после пребывания Лукашенко в резиденции на Минском море из аэродрома Мачулищи вылетели самолет Пригожина и второй борт, который прибыл вместе с ним утром.

Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, покинул аэродром Мачулищи в Беларуси и в настоящее время находится в воздушном пространстве России. Об этом сообщил 27 июня сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Маршрут бизнес-джета, принадлежащий Пригожину Фото: Flightradar24

Согласно данным Flightradar, в 22:39 самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 взлетел с военного аэродрома Мачулищи. Время пребывания на белорусском аэродроме составило 14 часов и 59 минут.

Кроме того, второй бизнес-джет (RA-02878), который прибыл на аэродром Мачулищи сегодня утром, также поднялся в воздух.

На данный момент оба самолета находятся в воздушном пространстве России: один из них направляется в Москву, а второй — в Санкт-Петербург.

Пригожи мог встретиться с Лукашенко

Как сообщают белорусские расследователи проекта "МотолькоПомоги", сегодня вечером, в течение примерно пяти часов, Лукашенко находился в резиденции на Минском море. Через 39 минут после окончания его пребывания там, из аэродрома Мачулищи взлетели самолет Пригожина и второй борт, который прилетел вместе с ним в это утро.

Маршрут второго бизнес-джета Фото: Flightradar24

В резиденции на Минском море проходят закрытые переговоры, в которых принимает участие вся "семья" Лукашенко, отмечают журналисты.

Напомним, 27 июня Александр Лукашенко рассказал о контакте с российским коллегой Владимиром Путиным во время военного мятежа Евгения Пригожина и о том, как он якобы уговорил его развернуть колонны.

Ранее, 26 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к наемникам ЧВК "Вагнер", комментируя события военного мятежа. Глава Кремля предложил им заключить контракты с Минобороны России.