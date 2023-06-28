"Вы все увидите": Резников анонсировал "главные события" контрнаступления ВСУ

Глава Минобороны призвал не делать ставки на мятежи внутри РФ и не придавать значения оценкам СМИ об успехах украинской армии, поскольку большая часть резервов еще не задействована в наступательной операции.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождение ряда населенных пунктов, находившихся под российской оккупацией, не является "главным событием" последних недель. Об этом он рассказал в недавнем интервью для издания Financial Times.

Резников отметил, что украинцы сразу поймут о чем идет речь, когда это произойдет, призывая не придавать большого значения оценкам СМИ о медленном продвижении украинских защитников, поскольку основные составы обученных на западе военных и резервы специальных бригад, оснащенные современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

"Когда это произойдет, вы все это увидите… Все все увидят", — отметил глава оборонного ведомства.

Произошедший в минувшие выходные мятеж в России Резников отметил как фундаментальную слабость режима президента России Владимира Путина, однако объяснил, что не делал бы ставки на дальнейшие беспорядки или мятежи в России, как инциденты способные приводить ВСУ к успехам на фронте.

Резников отметил, что ситуация в России может подтолкнуть западных союзников к увеличению поставок оружия Киеву и заявил, что армия Украины продолжает наносить тяжелые потери российским военным, используя западное оружие не как инструмент разрушения, а как инструмент "освобождения украинских земель".

Успехи ВСУ на фронте

25 июня стало известно, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ проводила успешные наступательные действия на Бахмутском направлении. Бойцы отвоевали километровую линию окопов.

Напомним, 27 июня стало известно, что бойцы из 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода смогли пробить линию обороны под Бахмутом, которую месяцами строили российские оккупанты.