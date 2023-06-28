Помогал Пригожину: Суровикин знал о военном мятеже "вагнеровцев", – СМИ

По версии журналистов, экс-командующий Объединенной группировкой ВС РФ в Украине помогал "повару Путина" координировать действия. В мятеже могли участвовать и другие генералы армии России.

Бывший командующий Объединенной группировкой ВС РФ в Украине, генерал Сергей Суровикин заранее знал о подготовке военного мятежа главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными.

Собеседники издания заявили, что хотят сейчас разобраться, насколько Суровикин помогал Пригожину с координацией действий. Американцы называют военный мятеж самой серьезной угрозой для президента РФ Владимира Путина за 23 года его пребывания у власти.

Другие генералы армии России также могли поддержать попытку Пригожина сменить руководство Минобороны.

"Пригожин не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие чиновники у власти придут ему на помощь", — рассказали источники.

Если Путин найдет доказательства помощи Пригожину от генерала Суровикина, он тут же отстранит его от командования. Но пока видно, что президент РФ намерен свалить мятеж исключительно на главу ЧВК, считают чиновники и аналитики в США.

Высокопоставленные американские официальные лица предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему глава ЧВК "Вагнер" все еще жив, несмотря на то, что он захватил крупный российский военный узел и отдал приказ о вооруженном марше на Москву.

Журналисты обратили внимание, что генерал Суровикин высказался против восстания "вагнеровцев". Он призывал группу оккупантов в Украине сохранять позиции и не присоединяться к Пригожину.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 июня заявил, что после попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер" уже не останется в прежнем виде.

По данным Пентагона, "вагнеровцы" по состоянию на 28 июня все еще находятся на временно оккупированных территориях Украины. Наемники действуют и на Ближнем Востоке, а также в Африке.