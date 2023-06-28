Добавили дистанционное управление: в РФ модернизировали зенитку ЗУ-23-2 (фото)

Эксперты отметили, что подобные системы могли бы найти свое место и в строю украинских войск, чтобы более эффективно уничтожать воздушные цели и живую силу противника.

Российская оборонка еще в 2013 году решила модернизировать старую зенитную установку ЗУ-23-2, но в серийное производство она так и не пошла. А летом 2023 стало известно, что ЗУ-23-2 получил очередную "реинкарнацию" — установка обзавелась дистанционным управлением (ДУ) и блоком оптико-электронной аппаратуры (ОЭЛС). Об это пишут обозреватели Defence Express.

Первая модернизация

Проект ЗУ-23/30М1-3 и его вариант ЗУ-23/30М1-4 были разработаны Подольским электромеханическим заводом "ПЭМЗ Спецмаш". Конструкторы решили создать новую версию зенитной системы ЗУ-23, которая могла бы выполнять боевые задачи в современных условиях.

Пусковая установка ПЗРК на ЗУ-23/30М1-3

Пульт оператора ЗУ-23/30М1-3

И хотя основным орудием установки было вся та же автоматическая пушка 2А14 калибра 23 мм, зенитка получила электрические приводы системы наведения, крепления для монтажа двух ПЗРК "Игла". Также установку оснастили оптико-электронным блоком с тепловизионным каналом и лазерным наведением.

Вариант 2023 года

Презентация модернизированной ЗУ-23-2 с блоком ОЭЛС для обнаружения воздушных целей была представлена 26 июня губернатору Тульской области Алексею Дюмину на форуме "Инженеры будущего". Обозреватели пишут, что детальные характеристики новой системы российские инженеры не раскрывают. В частности, без ответа пока остаются главные вопросы — на какой дистанции ОЭЛС обеспечивает обнаружение и сопровождение целей, на какой дистанции возможно дистанционное управление, если оно вообще существует, и как происходит питание ЗУ-23-2 в режиме дистанционного управления.

Презентация ЗУ-23-2

Интерес для ВСУ

Авторы публикации полагают, что подобные разработки не помешали бы и украинским защитникам, которые нуждаются в средствах поражения воздушных целей. Например, турели с ДУ под пулеметами уже успешно применяются нашими бойцами.

"Вполне возможно, что разработка подобной конфигурации, то есть что-то вроде ЗУ-23-2 с блоком дистанционного управления, могла бы найти свое место и в строю ВСУ, для борьбы против воздушных целей или живой силы врага", — отметили обозреватели.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в июне впервые применили так называемый танк-камикадзе против украинских бойцов. И хотя первый опыт был неудачным, противник может продолжить такую практику, применив старую технику с дистанционным управлением.