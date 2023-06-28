28-я бригада ВСУ установила украинский флаг на Курдюмовской дамбе (видео)

Боевые действия, по словам командования, продолжались полтора суток. В Генштабе также подтверждают успехи защитников на Бахмутском направлении.

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода установила на Курдюмовской дамбе украинский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в инстаграме.

Украинские военные заявили, что операция на Курдюмовской дамбе происходила в течение полутора суток. По ее результатам удалось установить украинский флаг.

"Курдюмовка, дамба. Двадцать шестое ноль шестое. Мы это сделали за полтора дня... Штурмовой отряд на Курдюмовской дамбе 28-я ОМБр устанавливает флаг. Пусть п*дары видят и знают, что мы придем за ними", — говорят защитники в видео.

Бойцы ВСУ установили флаг на Курдюмовской дамбе

По данным Генштаба, Силы обороны продвигаются сразу на трех направлениях, в частности на Бахмутском направлении. ВСУ ведут наступательные действия в районе Раздоловки, севернее Соледара, южнее Парасковиевки, а также Зализнянского, Берховки, Клищеевки и Курдюмовки. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а тяжелые бои продолжаются.

Напомним, 28 июня в ВСУ заявили об успехах наступления на Бахмутском направлении. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, но он несет большие потери.

Также Алексей Резников заявлял, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди. Большая часть резервов еще не введена в бой.