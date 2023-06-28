Защита 200 км зоны: Украина может получить от Польши противокорабельные ракеты NSM, — СМИ

Если польская и украинская стороны достигнут соглашения, то к ракетам класса "воздух-земля" Storm Shadow/Scalp EG Киев получит в свое распоряжение еще одну европейскую ракетную систему большой дальности, только уже наземного базирования.

Польша ведет предварительные переговоры с Украиной о поставке элементов польской системы Береговой ракетной эскадры (NDR), предназначенной для подавления надводных кораблей противника, а также защиты основных военно-морских баз ВМФ и береговых коммуникаций. Если стороны придут к соглашению, Украина получит ракеты NSM (Naval Strike Missile) от норвежской компании Kongsberg, способные поражать корабли, а также наземные цели на расстоянии более 200 км. Об этом 28 июня со ссылкой на свои источники сообщило польской издание Defence 24.

Обозреватели пишут, что на данный момент рассматривается возможность приобретения Киевом существующих элементов польской системы, возможно, даже одной полной эскадрильи. Поставка может быть реализована за счет собственных средств или средств ЕС.

Сообщается, что польская армия имеет две полные системы Береговой ракетной эскадры NDR. Каждая из них состоит из двух батарей, трех пусковых установок с четырьмя ракетами в каждой и вспомогательных машин управления и контроля огня в каждой. Туда же входят машины управления батареями и эскадрильями, мобильные центры связи, радары обнаружения и сопровождения целей производства PIT-RADWAR и машины материально-технического обеспечения.

Радиолокационная станция TRS-15C

"Таким образом, можно предположить, что после поставки британско-французских ракет класса "воздух-земля" Storm Shadow/Scalp EG Киев получит в свое распоряжение еще одну европейскую ракетную систему большой дальности, только наземного базирования", — отметили авторы публикации.

Вооружение систем NDR

Основным вооружением системы NDR являются норвежская противокорабельная ракета – NSM. Она выполнена по стандартной аэродинамической схеме, оборудована четырьмя рулями в хвостовой части корпуса, а также имеет в центре раскрывающееся крыло.

Ракету NSM трудно обнаружить, при этом она имеет небольшие размеры при общем весе в 400 кг и массой боевой части в 125 кг.

Ракета NSM

Система управления ракеты позволяет ей двигаться по заранее запрограммированной, сложной траектории, обходить ПВО противника, а также обходить преграды и рельефы местности. Помимо системы навигации GPS ракета имеет подсистему корректировки по рельефу местности TERCOM. Принцип работы данной подсистемы основан на сопоставлениях рельефа местности того района, где находится ракета с эталонными картами местности по всему протяжению маршрута ее полета, заложенным в память систем управления на борту.

ТТХ ракеты NSM

Ранее Фокус собрал информацию о крылатой ракете воздушного базирования TAURUS KEPD 350, которая является прямым конкурентом британских Storm Shadow, предоставленных Украине. С помощью данного вооружения ВСУ сможет эффективно поражать ключевые объекты россиян, включая мосты, аэродромы, средства ПВО и т.д.