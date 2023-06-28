До Клещеевки осталось полтора километра, — полковник Межевикин о наступлении под Бахмутом

Клещеевка — это важный населенный пункт, потому что он находится на господствующих высотах. По словам Межевикина, позиции откроют обзор вплоть до Угледарской ТЭЦ.

Украинские военные с мая ведут активные наступательные действия на Бахмутском направлении. Полковник Евгений Межевикин рассказал в интервью для "Украинской правды" как продвигается контрнаступление ВСУ.

Командир сводной тактической группы "Адам" Межевикин на войне с 2014 года. Сейчас он руководит несколькими подразделениями во время контрнаступательных действий в районе Бахмута. По словам полковника, наступление для "Адама" началось еще в марте, когда оккупанты почти вышли на дорогу Константиновка-Бахмут. Бойцы 80-й и 5-й бригад должны были не дать врагу ее захватить. До мая активных наступательных действий военные уничтожили до 1500 "вагнеровцев" и вернули много позиций.

Полковник Евгений Межевикин руководит операциями под Бахмутом

Сейчас под руководством Межевикина находится больше подразделений, включая механизированные, штурмовые, десантные и артиллерийские с Силами специальных операций. Он отмечает, что военные уничтожили большое количество "вагнеровцев", поэтому сейчас их нет на Бахмутском направлении. ВСУ же продолжают наступление.

"Уже подошли, от ближайшей точки до Клещеевки — полтора километра. А Курдюмовка, которая является господствующей высотой, уже и так рядом, ее можно камнями забрасывать. Всего там есть три господствующие точки, которые обеспечивают противнику наблюдение вплоть до Углегорской ТЭЦ", — сказал Межевикин в ответ на вопрос, насколько близко ВСУ от Клищеевки.

Также он добавил, что когда Бахмут освободят, то каждый командир уже будет знать, куда им надо идти. Он привел пример канала Северский Донец-Донбасс, который сейчас уже под контролем ВСУ. Туда вернулись подразделения 63-й бригады, 123-го батальона и ССО-шники.

Напомним, 28 июня бойцы ВСУ установили украинский флаг на Курдюмовской дамбе. 28-я бригада проводила 36-часовую операцию.

27 июня в Минобороны заявили, что ВСУ еще не заходили в Бахмут, потому что местность имеет особенность, которая усложняет процессы.