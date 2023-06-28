Враг нанес удар по Харьковской области: известно число погибших и пострадавших (фото)

По словам главы Харьковской ОВА, россияне нанесли удар из РСЗО "Ураган" по селу Куриловка Купянского района и обстреляли Волчанскую громаду Чугуевского района.

В среду, 28 июня, российские оккупанты обстреляли Волчанскую громаду Чугуевского района Харьковской области, в результате чего погибли трое гражданских жителей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.

По его словам, около 12:00 днем враг снова обстрелял Волчанскую громаду Чугуевского района.

"К сожалению, в результате этого обстрела погибли сразу трое гражданских жителей села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью", — написал Синегубов.

Он уточнил, что сейчас на месте обстрела работают экстренные службы.

Также сегодня оккупанты нанесли удары из РСЗО "Ураган" по селу Куриловка Купянского района.

"Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном дворе. Сейчас медики борются за ее жизнь", — сообщил глава Харьковской ОВА.

Фото: Telegram

Обстрелы РФ Харькова и области

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела ВС РФ был поврежден водопровод в Шевченковском районе, а также разрушено дорожное покрытие и, вероятно, повреждены крыши.

Также напомним, утром 9 мая ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по Харькову и области. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне поразили окрестности города. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 24 июня российские оккупанты обстреляли Киев, Харьков и Днепр ракетами. Силы ПВО Украины сбили более 20 из них, однако не обошлось без повреждений гражданской инфраструктуры.