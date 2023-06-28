От 30 до 100 тысяч на фронте и выплаты срочникам: Рада проголосовала за деньги для военных

По информации нардепа Алексея Гончаренко, за соответствующий законопроект проголосовало 311 депутатов, которые присутствовали в зале.

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №9342, который предусматривает возвращение дополнительных выплат для украинских военных. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале 28 июня.

"Как второй автор законопроекта, активно продвигал идею о выплатах раненым военным, и это в итоге было принято", — говорится в сообщении.

Речь идет о следующих доплатах:

от 30 до 100 тысяч гривен военным, которые выполняют специальные задания на поле боя;

до тысяч гривен военным, которые выполняют специальные задания на поле боя; 20100 гривен украинским военным, которые в связи с ранением были признаны ограниченно боеспособными и были зачтены в распоряжение соответствующего командира;

гривен украинским военным, которые в связи с ранением были признаны ограниченно боеспособными и были зачтены в распоряжение соответствующего командира; 6000 гривен для срочников;

гривен для срочников; 2350 для курсантов;

для курсантов; От 15 до 30 тысяч гривен для инструкторов в военных частях.

За соответствующий законопроект проголосовало 311 депутатов, поэтому решение было принято.

В Раде проголосовали за возвращение доплат для военных Фото: Алексей Гончаренко / Telegram В Раде проголосовали за возвращение доплат для военных Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Что касаемо срочников и курсантов, помимо доплаты они также получат отпуск в размере 30 дней в течении года.

"Наконец-то теперь учтены и срочники, и курсанты. Я получал большое количество обращений и работал над тем, чтобы их права не ущемлялись", — говорится в сообщении.

Алексей Гончаренко отдельно добавил, что оптимальным было бы возвращение доплаты в размере 30 тысяч гривен абсолютно для всех военных, однако на это не согласились большинство депутатов. За соответствующее решение проголосовало 79 депутатов, 133 удержались, а еще 115 не приняли участие в голосовании.

В Раде проголосовали за возвращение доплат для военных Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Напомним, 3 мая сообщалось, что в Минфине рассказали о возврате военным доплаты в 30 тысяч гривен. По словам министра финансов, возвращение доплат не является поддержкой армии, он высказался за то, чтобы систему мотивации военным определяло военное руководство.