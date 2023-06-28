"Путь тернистый": Зеленский назвал условия победы Украины над Россией (видео)
По словам украинского лидера, российским оккупантам нельзя оставлять ни один захваченный район. Пока никто не знает, сколько времени Украина потратит на выполнение всех целей, констатировал он.
Победой Украины в полномасштабной войне с Россией можно считать только полное освобождение территорий. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 июня во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.
"Когда говорим о победе Украины в этой войне, войне за свободу и независимость, мы говорим конкретно. Победа Украины — это освобождение от российской оккупации всей нашей территории. Мы не оставим врагу никакой части", — начал речь президент.
По словам Зеленского, ВСУ победят тогда, когда все российские военные формирования, наемники и боевики уйдут с украинской территории. В понятие победы входит возврат захваченных в плен и депортированных украинцев.
"Победа Украины — это возобновление суверенитета и территориальной целостности в ее международно признанных границах без любых ограничений ее суверенных прав", — продолжил украинский лидер.
Украинцы должны осознать, что путь к победе — трудный и сейчас никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца. Должно быть национальное согласие по определению победы Украины, заметил он.
Зеленский добавил, что украинцы должны сами решать, к каким альянсам присоединится страна.
"Украина сама будет выбирать альянсы для себя и своего будущего. Очевидно в Евросоюзе, очевидно в НАТО", — заключил Зеленский.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус недавно предположил, что нынешний год может стать решающем в противостоянии России и Украины.
Западные аналитики уверены, что несмотря на исход полномасштабной войны, украинцы после конфликта будут намного сплоченнее как нация.