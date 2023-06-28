Ставка на контрнаступление ВСУ: текущий год может стать решающим в войне, — Писториус

Министр обороны ФРГ заявил, что возлагает надежды на крупное наступление Сил обороны. В этом поможет большой пакет военной помощи на сумму 2,7 млрд евро, который недавно был предоставлен Киеву.

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Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что 2023 год будет решающем в российско-украинской войне. В интервью немецкому изданию ZDF, глава оборонного ведомства 28 июня заявил, что он рассчитывает на успешное контрнаступление украинской армии.

"Очень вероятно, что этот год будет решающим, сейчас идут определяющие месяцы. Именно поэтому Германия несколько недель назад предоставила большой пакет поддержки на сумму 2,7 миллиарда евро",- заявил Писториус.

По его словам, Германия сейчас является вторым по значимости сторонником Украины после Соединенных Штатов. В этом контексте Писториус подтвердил, что федеральное правительство по-прежнему стремится к цели НАТО по использованию 2% валового внутреннего продукта для расходов на оборону.

Также министр ответил на вопрос, что произойдет, если украинские вооруженные силы не смогут добиться желаемого успеха в ходе контрнаступления. На это Писториус ответил, что тогда предстоит посмотреть на то, как будут развиваться события и подождать.

"Я делаю ставку на крупное наступление, на контрнаступление, а все остальное встанет на свои места", — подчеркнул министр обороны.

Напомним, федеральное правительство Германии вместе с США планируют дополнительно предоставить Украине 45 зенитных самоходных установок Gepard. По мнению немецких военных, системы ПВО являются главной уязвимостью текущей контрнаступательной операции украинской армии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 21 июня заявила, что Украина достигла некоторых успехов в реформах для вступления в ЕС. По ее словам, Киев должен продолжить этот курс, чтобы "30 годам кумовства и коррупции" положили конец.