Германия поставит Украине еще 45 ЗСУ Gepard до конца года

К настоящему времени Берлин передал Киеву 34 таких системы, а в ближайшее месяцы на вооружении Сил обороны появится еще 15.

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Власти Германии вместе с США до конца текущего года планируют поставить Украине дополнительные 45 ЗСУ Gepard, чтобы усилить противовоздушную оборону. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил глава ведомства по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фройдинг.

По данным журналистов, к настоящему времени Германия передала Украине 34 системы Gepard, в ближайшее время ожидаются поставки еще 15.

"Более того, мы планируем совместно с США поставить еще до 30 ЗСУ Gepard до конца года", – сказал Фройдинг.

Представитель Бундесвера пояснил, что, по его оценкам, ПВО — главная уязвимость текущей контрнаступательной операции Сил обороны Украины.

По его словам, союзники делают все возможное, но сейчас у Украины определенно недостаточно возможностей по части противоракетной обороны, объяснил Фрейдинг.

В довершение всего, к концу 2023-го официальный Берлин поставит еще два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, которые обладают "практически 100-процентной точностью", уточнил представитель Минобороны ФРГ. Стоимость одной из упомянутых систем — порядка 17 млн евро. Поставки еще четырех установок запланированы на следующий год.

Напомним, что, по оценкам героя Украины Ярослава Мельника, командира зенитной ракетной батареи БуК — М1, такие системы ПВО и ПРО, как Patriot, IRIS-T и NASAMS, необходимы в каждой области.

Также сообщалось, что военный эксперт таблоида Bild проанализировал подробности ошибки ВСУ, которые, по его мнению, привели к поражению немецкой системы ЗРК Iris-T.