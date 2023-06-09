Поражение немецкой ЗРК Iris-T: эксперт проанализировал подробности ошибки ВСУ

Украина располагает тремя такими комплексами Iris-T, стоимость каждого оценивается в 17 млн евро. По мнению Юлиана Репке, ЗРК была выдвинута излишне близко к передовой и оказалась в зоне досягаемости БПЛА "Ланцет", которые могут наносить удары на 40 км.

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Военный обозреватель Bild Юлиан Репке провел анализ видео российской атаки на колонну бронетехники ВСУ к югу от Орехова (Пологовский район Запорожской области). По его словам украинские защитники допустили ряд ошибок, позволивших российским силам поразить немецкий ЗРК Iris-T вместе с экипажем. Материал опубликован на сайте Bild.

Украина располагает тремя такими комплексами, стоимость каждого оценивается в 17 млн евро.

По мнению Юлиана Репке, зенитная система была выдвинута излишне близко к передовой и находилась в зоне досягаемости беспилотника "Ланцет", которые могут наносить удары на 40 км.

Переданный Украине Iris-T изначально предназначался для Египта, но его не перекрасили. Светлая расцветка, подходящая для условий пустыни, привлекла внимание россиян, считает эксперт.

ЗРК Iris-T

Радар комплекса Iris-T был отключен, а дополнительной поддержки в виде ЗРК Gepard не было.

Напомним, что ВСУ занимают более выгодные рубежи под Запорожьем. Спикер ВСУ рассказал о подробностях боев. По словам капитана Валерия Шершеня, это бои локального характера, а противник в ожидании атаки украинских сил проводит ротацию и скапливает резервы.

Накануне, 8 июня, сообщалось, что украинские OSINT-аналитики DeepState провели "неприятный разбор" танковой атаки ВСУ. Они назвали ее "неудавшейся". В общей сложности пострадало от 20 единиц техники, которые поразила российская артиллерия. Из безвозвратных потерь Украина потеряла по меньшей мере четыре БТР и один Leopard 2A4.