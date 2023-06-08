"Неприятный разбор": Украина потеряла танк Leopard 2A4 и 4 БТР в Запорожской области, — DeepState (фото)

По данным украинских аналитиков, в общей сложности пострадало от 20 единиц техники, которые были поражены российской артиллерией.

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OSINT-аналитики провели "неприятный разбор" танковой атаки ВСУ, которую назвали "неудавшейся", и дали свою оценку опубликованным в сети кадрам пораженной техники. Пост опубликован в Telegram-канале DeepState.

По словам авторов публикации, кто-то должен был это сделать, дабы отмести лишние домыслы.

События разворачивались накануне, 7 июня, во второй половине дня в районе Малой Токмачки (Пологовский район Запорожской области) недалеко от железной дороги, а эпизодов было два. В общей сложности пострадало от 20 (11+9) единиц техники, которые, судя по опубликованным видео, были поражены артиллерией.

"По точкам поражения – почти все в серой зоне", — говорится в публикации.

Судя по качеству видео, съемка велась с беспилотников "Орлан" или ZALA.

Колонну обстреляли из-за раннего обнаружения средствами аэроразведки противника, поскольку враг готовился и ждал удара, считают авторы публикации.

Из безвозвратных потерь: Украина потеряла не менее четырех БТР и как минимум один Leopard 2A4.

Эпизод одной атаки, по информации DeepState Эпизод одной атаки, по информации DeepState

На двух верхних снимках могут быть связанные эпизоды. Но информации недостаточно. Можно подтвердить потерю одной единицы техники, которая подорвалась на мине. В общей сложности в этом эпизоде задействовалось 11 единиц техники.

На снимках ниже показано уничтожение четырех единиц техники. Общее количество задействованной техники: 9, включая 3 танка Leopard A4.

Эпизод второй: 9, включая 3 танка Leopard A4. Эпизод второй: 9, включая 3 танка Leopard A4. Эпизод второй: 9, включая 3 танка Leopard A4. Эпизод второй: 9, включая 3 танка Leopard A4. Эпизод второй: 9, включая 3 танка Leopard A4. Эпизод второй: 9, включая 3 танка Leopard A4.

Напомним, что Украина войдет на территорию Крымского полуострова, когда еще будет тепло. Такое заявление сделал представитель ГУР Андрей Юсов.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили систему ТОС-1А "Солнцепек" в Запорожской области. Об этом сообщили расследователи из аналитической группы "Информационное сопротивление".