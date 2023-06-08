"Неприятный разбор": Украина потеряла танк Leopard 2A4 и 4 БТР в Запорожской области, — DeepState (фото)
По данным украинских аналитиков, в общей сложности пострадало от 20 единиц техники, которые были поражены российской артиллерией.
OSINT-аналитики провели "неприятный разбор" танковой атаки ВСУ, которую назвали "неудавшейся", и дали свою оценку опубликованным в сети кадрам пораженной техники. Пост опубликован в Telegram-канале DeepState.
По словам авторов публикации, кто-то должен был это сделать, дабы отмести лишние домыслы.
События разворачивались накануне, 7 июня, во второй половине дня в районе Малой Токмачки (Пологовский район Запорожской области) недалеко от железной дороги, а эпизодов было два. В общей сложности пострадало от 20 (11+9) единиц техники, которые, судя по опубликованным видео, были поражены артиллерией.
"По точкам поражения – почти все в серой зоне", — говорится в публикации.
Судя по качеству видео, съемка велась с беспилотников "Орлан" или ZALA.
Колонну обстреляли из-за раннего обнаружения средствами аэроразведки противника, поскольку враг готовился и ждал удара, считают авторы публикации.
Из безвозвратных потерь: Украина потеряла не менее четырех БТР и как минимум один Leopard 2A4.
На двух верхних снимках могут быть связанные эпизоды. Но информации недостаточно. Можно подтвердить потерю одной единицы техники, которая подорвалась на мине. В общей сложности в этом эпизоде задействовалось 11 единиц техники.
На снимках ниже показано уничтожение четырех единиц техники. Общее количество задействованной техники: 9, включая 3 танка Leopard A4.
Напомним, что Украина войдет на территорию Крымского полуострова, когда еще будет тепло. Такое заявление сделал представитель ГУР Андрей Юсов.
Также сообщалось, что ВСУ уничтожили систему ТОС-1А "Солнцепек" в Запорожской области. Об этом сообщили расследователи из аналитической группы "Информационное сопротивление".