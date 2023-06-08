"Неприємний розбір": Україна втратила танк Leopard 2A4 та 4 БТР у Запорізькій області, — DeepState (фото)
За даними українських аналітиків, загалом постраждали від 20 одиниць техніки, які були уражені російською артилерією.
OSINT-аналітики провели "неприємний розбір" танкової атаки ЗСУ, яку назвали "невдалою", і дали свою оцінку опублікованим у мережі кадрам ураженої техніки. Пост опублікований у Telegram-каналі DeepState.
За словами авторів публікації, хтось мав це зробити, щоб відкинути зайві домисли.
Події розгорталися напередодні, 7 червня, у другій половині дня у районі Малої Токмачки (Пологівський район Запорізької області) неподалік залізниці, а епізодів було два. Загалом постраждали від 20 (11+9) одиниць техніки, які, судячи з опублікованих відео, були уражені артилерією.
"По точках ураження – майже все у сірій зоні", — йдеться у публікації.
Судячи з якості відео, зйомка велася з безпілотників "Орлан" чи ZALA.
Колону обстріляли через раннє виявлення засобами аеророзвідки противника, оскільки ворог готувався і чекав на удар, вважають автори публікації.
З безповоротних втрат Україна втратила не менше чотирьох БТР і як мінімум один Leopard 2A4.
На двох верхніх знімках можуть бути пов'язані епізоди. Але інформації замало. Можна підтвердити втрату однієї одиниці техніки, що підірвалася на міні. Загалом у цьому епізоді задіяно 11 одиниць техніки.
На знімках нижче показано знищення чотирьох одиниць техніки. Загальна кількість задіяної техніки: 9, враховуючи 3 танки Leopard A4.
Нагадаємо, що Україна увійде на територію Кримського півострова, коли ще буде тепло. Таку заяву зробив представник ГУР Андрій Юсов.
Також повідомлялося, що ЗСУ знищили систему ТГС-1А "Сонцепек" у Запорізькій області. Про це повідомили розслідувачі з аналітичної групи "Інформаційний опір".