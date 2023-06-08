"Неприємний розбір": Україна втратила танк Leopard 2A4 та 4 БТР у Запорізькій області, — DeepState (фото)

За даними українських аналітиків, загалом постраждали від 20 одиниць техніки, які були уражені російською артилерією.

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OSINT-аналітики провели "неприємний розбір" танкової атаки ЗСУ, яку назвали "невдалою", і дали свою оцінку опублікованим у мережі кадрам ураженої техніки. Пост опублікований у Telegram-каналі DeepState.

За словами авторів публікації, хтось мав це зробити, щоб відкинути зайві домисли.

Події розгорталися напередодні, 7 червня, у другій половині дня у районі Малої Токмачки (Пологівський район Запорізької області) неподалік залізниці, а епізодів було два. Загалом постраждали від 20 (11+9) одиниць техніки, які, судячи з опублікованих відео, були уражені артилерією.

"По точках ураження – майже все у сірій зоні", — йдеться у публікації.

Судячи з якості відео, зйомка велася з безпілотників "Орлан" чи ZALA.

Колону обстріляли через раннє виявлення засобами аеророзвідки противника, оскільки ворог готувався і чекав на удар, вважають автори публікації.

З безповоротних втрат Україна втратила не менше чотирьох БТР і як мінімум один Leopard 2A4.

Епізод однієї атаки, за інформацією DeepState Епізод однієї атаки, за інформацією DeepState

На двох верхніх знімках можуть бути пов'язані епізоди. Але інформації замало. Можна підтвердити втрату однієї одиниці техніки, що підірвалася на міні. Загалом у цьому епізоді задіяно 11 одиниць техніки.

На знімках нижче показано знищення чотирьох одиниць техніки. Загальна кількість задіяної техніки: 9, враховуючи 3 танки Leopard A4.

Епізод другий: 9, враховуючи 3 танки Leopard A4. Епізод другий: 9, враховуючи 3 танки Leopard A4. Епізод другий: 9, враховуючи 3 танки Leopard A4. Епізод другий: 9, враховуючи 3 танки Leopard A4. Епізод другий: 9, враховуючи 3 танки Leopard A4. Епізод другий: 9, враховуючи 3 танки Leopard A4.

Нагадаємо, що Україна увійде на територію Кримського півострова, коли ще буде тепло. Таку заяву зробив представник ГУР Андрій Юсов.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили систему ТГС-1А "Сонцепек" у Запорізькій області. Про це повідомили розслідувачі з аналітичної групи "Інформаційний опір".