Ставка на контрнаступ ЗСУ: поточний рік може стати вирішальним у війні, — Пісторіус

Міністр оборони ФРН заявив, що покладає надії на великий наступ Сил оборони. У цьому допоможе великий пакет військової допомоги на суму 2,7 млрд євро, який нещодавно було надано Києву.

Related video

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що 2023 рік буде вирішальним у російсько-українській війні. В інтерв'ю німецькому виданню ZDF, глава оборонного відомства 28 червня заявив, що він розраховує на успішний контрнаступ української армії.

"Дуже ймовірно, що цей рік буде вирішальним, зараз тривають визначальні місяці. Саме тому Німеччина кілька тижнів тому надала великий пакет підтримки на суму 2,7 мільярда євро", — заявив Пісторіус.

За його словами, Німеччина зараз є другим вагомим прихильником України після Сполучених Штатів. У цьому контексті Пісторіус підтвердив, що федеральний уряд, як і раніше, прагне до мети НАТО щодо використання 2% валового внутрішнього продукту для витрат на оборону.

Також міністр відповів на запитання, що станеться, якщо українські збройні сили не зможуть домогтися бажаного успіху під час контрнаступу. На це Пісторіус відповів, що тоді треба буде подивитися на те, як розвиватимуться події та почекати.

"Я роблю ставку на великий наступ, на контрнаступ, а все інше стане на свої місця", — підкреслив міністр оборони.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини разом зі США планують додатково надати Україні 45 зенітних самохідних установок Gepard. На думку німецьких військових, системи ППО є головною вразливістю поточної контрнаступальної операції української армії.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 21 червня заявила, що Україна досягла деяких успіхів у реформах для вступу в ЄС. За її словами, Київ має продовжити цей курс, щоб "30 рокам кумівства і корупції" поклали край.