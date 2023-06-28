"Порушення законодавства": Швейцарія відхилила продаж 96 танків Leopard 1 для України

Танки находятся на хранении в Италии, их планировали осмотреть и отремонтировать, чтобы дальше передать в ВСУ.

Швейцарский федеральный совет отказал компании RAUG в праве выкупить танки Leopard 1A5 для дальнейшего реэкспорта Украины. Об этом сообщает телерадиокомпания SRF.

96 танков Leopard 1A5 сейчас хранятся в Италии. Планировалось, что RAUG их продаст Rheinmetall для ремонта. После этого машины должны были бы реэкспортировать в Украину. Однако Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос компании.

Свое решение чиновники объяснили это тем, что положительное решение нарушило бы законодательство страны. Продажа оружия в государства, где идут боевые действия, запрещены по Закону о военных материалах. Известно, что швейцарская RAUG понимала, что ее запрос на приобретение танков не будет одобрен, потому что правительство страны твердо стоит на нейтралитете.

"Мы хотели бы получить официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса", — объясняла представитель RUAG Кирстен Хаммерих, зачем они подали запрос на реэкспорт танков.

Сама компания выкупила 96 танков Leopard 1A5 несколько лет назад, но они до сих пор хранятся в Италии. Планировалось, что швейцарская армия их отремонтирует или перепродаст, или разберет на запчасти.

Напомним, 27 июня СМИ писали, что Нидерланды купили для Украины 14 танков Leopard 2A4. Их передадут уже в 2024 году после ремонта.

24 мая украинский посол в Германии анонсировал скорую поставку Украине 110 танков Leopard 1A5.