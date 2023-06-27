Rheinmetall от имени Нидерландов поставит Украине 14 танков Leopard 2

Первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен Киеву в январе 2024 года, а остальная тяжелая бронетехника — в течение того же года.

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Немецкий концерн Rheinmetall будет поставлять в Украину танки Leopard 2A4 от имени Нидерландов. Об этом информирует Tagesschau.

Компания Rheinmetall объявила, что сумма заказа составляет "трехзначное число миллионов евро". С федеральным правительством была достигнута соответствующая договоренность. В апреле Дания и Нидерланды уже объявили решение о совместном приобретении танков.

Первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в наше государство в январе 2024 года, а остальная тяжелая бронетехника — в течение 2024 года. В сообщении говорится о том, что это "устаревший" Leopard 2A4, который Rheinmetall переняла из предыдущих запасов в различных государствах. Эти страны используют соответствующую технику.

Поставки оружия из Германии в Украину

В ФРГ 20 июня осталось 20 тыс. боеприпасов из-за поставок в Украину. Минобороны ФРГ планирует осуществить масштабные закупки 155-мм снарядов из-за острой нехватки боеприпасов. Согласно требованиям НАТО, Германия должна пополнить запасы на 210 тысяч снарядов до 2031 года. Военное ведомство намерено внести на согласование в профильный комитет Бундестага девять договоров на заказ недостающих снарядов, в том числе и для основных боевых танков Leopard.

Также 25 июня стало известно, что Германия решила предоставить Украине еще 45 систем Gepard до конца года. К настоящему времени ВСУ якобы получили 34 таких зенитных комплекса, а в ближайшие месяцы на вооружении Сил обороны появится еще 15. Представитель Бундесвера пояснил, что, по его оценкам, ПВО — главная уязвимость текущей контрнаступательной операции Сил обороны Украины. По его словам, союзники пытаются сделать все возможное, но сейчас у Украины, безусловно, недостаточно возможностей по противоракетной обороне.

Напомним, 13 июня Германия анонсирует поставку Киеву более 100 танков Leopard 1. По словам министра обороны Писториуса, заменить вышедшие из строя танки Германия не сможет, но до конца года ФРГ продолжит поставки отремонтированных танков.