Минобороны Германии планирует осуществить масштабные закупки 155-мм снарядов из-за острой нехватки боеприпасов, отмечают немецкие журналисты. Согласно с требованиями НАТО, Германия должна пополнить запасы на 230 тысяч снарядов до 2031 года.

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На складах Бундесвера осталось всего 20 тысяч фугасных артиллерийских снарядов натовского образца калибра 155 мм из-за поставок боеприпасов в Украину. В силу этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что к 2031 году Германия, согласно требованиям блока НАТО, планирует накопить 230 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом 20 июня сообщили журналисты издания Spiegel.

Авторы публикации ссылаются на соответствующий документ Минобороны ФРГ, в котором якобы говорится, что военное ведомство намерено внести на согласование в профильный комитет Бундестага девять договоров на заказ недостающих снарядов, в том числе и для основных боевых танков Leopard.

"Конфиденциальные документы впервые подробно показывают, насколько велик дефицит в Бундесвере", — пишут журналисты.

Чтобы решить проблему острой нехватки боеприпасов, Бундесвер начнет закупки снарядов, с целью нарастить свои запасы до 230 тысяч штук. При этом уточняется, что по подсчетам военных чиновников, этого должно хватить на месяц интенсивных боев.

Кроме того Минобороны Германии планирует продолжить до 2026 года соглашение с концерном Rheinmetall на поставку боеприпасов и вместе с тем заключить дополнительный контракт на сумму 118 млн евро, чтобы получить еще 16 тысяч снарядов.

На сколько хватит запасов

Комментируя сложившуюся ситуацию обозреватели Defence Express отмечают, что Бундесвер, видимо, еще не может набрать нужные обороты пополнения, чтобы выйти на 30 тысяч боеприпасов в год. Кроме того расчет такого количества снарядов на месяц активных боевых действий, мягко говоря, далек от реалий в контексте боевых действий в Украине. Например, по данным Минобороны от 19 июня текущего года, только за прошедшую неделю российские оккупанты на Восточном направлении произвели 5800 обстрелов, выпустив 277 тысячи снарядов.

Таким образом то, что Германия планирует использовать в течение недели на случай вооруженного конфликта аналогичному российско-украинскому, войска РФ выстреливают за неделю.

"Это в очередной раз иллюстрирует, насколько существенной до сих пор является проблема накопления арсеналов боеприпасов для стран, которые в частности поставляют военную помощь для ВСУ" — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что Украина может получить боеприпасы из Японии. По информации The Wall Street Journal, Токио ведет переговоры с Вашингтоном в поисках обходных путей ограничения на экспорт оружия.