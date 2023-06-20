Не вистачить і на тиждень: у ФРН залишилося 20 тис. боєприпасів через постачання в Україну

Міноборони ФРН планує здійснити масштабні закупівлі 155-мм снарядів через гостру нестачу боєприпасів. Згідно з вимогами НАТО, Німеччина має поповнити запаси на 210 тисяч снарядів до 2031 року.

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На складах Бундесверу залишилося лише 20 тисяч фугасних артилерійських снарядів натовського зразка калібру 155 мм через постачання боєприпасів в Україну. Через це глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що до 2031 року Німеччина, згідно з вимогами блоку НАТО, планує накопичити 230 тисяч артилерійських снарядів. Про це 20 червня повідомили журналісти видання Spiegel.

Автори публікації посилаються на відповідний документ Міноборони ФРН, у якому нібито йдеться про те, що військове відомство має намір внести на узгодження до профільного комітету Бундестагу дев'ять договорів на замовлення снарядів, яких бракує, зокрема й для основних бойових танків Leopard.

"Конфіденційні документи вперше детально показують, наскільки великий дефіцит у Бундесвері", — пишуть журналісти.

Щоб усунути проблему гострої нестачі боєприпасів, Бундесвер почне закупівлі снарядів, з метою наростити свої запаси до 230 тисяч штук. При цьому уточнюється, що за підрахунками військових чиновників, цього має вистачити на місяць інтенсивних боїв.

Крім того, Міноборони Німеччини планує продовжити до 2026 року угоду з концерном Rheinmetall на постачання боєприпасів і водночас укласти додатковий контракт на суму 118 млн євро, щоб отримати ще 16 тисяч снарядів.

На скільки вистачить запасів

Коментуючи ситуацію, що склалася, оглядачі Defence Express зазначають, що Бундесвер, вочевидь, ще не може набрати потрібних обертів поповнення, щоб вийти на 30 тисяч боєприпасів на рік. Крім того, розрахунок такої кількості снарядів на місяць активних бойових дій, м'яко кажучи, далекий від реалій у контексті бойових дій в Україні. Наприклад, за даними Міноборони від 19 червня поточного року, тільки за минулий тиждень російські окупанти на Східному напрямку здійснили 5800 обстрілів, випустивши 277 тисячі снарядів.

Таким чином те, що Німеччина планує використати протягом тижня на випадок збройного конфлікту аналогічного російсько-українському, війська РФ вистрілюють за тиждень.

"Це вкотре ілюструє, наскільки суттєвою досі є проблема накопичення арсеналів боєприпасів для країн, які зокрема постачають військову допомогу для ЗСУ", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати боєприпаси з Японії. За інформацією The Wall Street Journal, Токіо веде переговори з Вашингтоном у пошуках обхідних шляхів обмеження на експорт зброї.