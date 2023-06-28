Должны защищать страну: в ТЦК рассказали, кого первыми призовут в армию в июле

По словам представителя ТЦК, при призыве вооруженных сил особое внимание уделяется состоянию здоровья призывников. Приоритет отдается младшим категориям военнообязанных, чтобы обеспечить наличие достаточного числа физически годных к службе солдат.

В Украине продолжается процесс мобилизации, и военные резервы постепенно пополняются. Многие граждане Украины, подлежащие военной службе, интересуются тем, кто будет призван первым в июле и будут ли мобилизованы люди без предыдущего боевого опыта. Работники ТЦК будут призывать мужчин от 18 до 60 лет, независимо от их желания, сообщил начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап, передает Армия.Inform.

Согласно высказыванию начальника Харьковского ТЦК, деятельность работников военкомата всегда руководствуется принципами, закрепленными в Конституции Украины. В частности, статья 65 Конституции Украины указывает, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина. Кроме того, они также ориентируются на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и другие соответствующие нормативно-правовые акты.

"Согласно этим документам, в рамках общей мобилизации мы обязаны осуществлять мероприятия по призыву граждан Украины, за исключением отдельных случаев, независимо от их желания. Ты гражданин Украины и должен сделать все, что зависит от тебя для защиты ее независимости и суверенитета!" — отметил он.

Стоит отметить, что в настоящее время вооруженные силы Украины включают в свои ряды бойцов, которые могут не обладать предыдущим военным опытом. Призыв граждан на военную службу осуществляется исключительно через учебные центры, где проводится необходимая подготовка перед отправкой на службу. Это позволяет обеспечить необходимые навыки и знания для эффективного выполнения обязанностей и защиты интересов Украины.

"Распределение по подразделениям осуществляется там. Кстати, сейчас это касается и бригад ТРО. В них уже созданы свои учебные центры, и сначала мобилизованных мы отправляем туда. Напрямую боевые части мы сейчас не комплектуем", — сообщил военный.

Некоторые учебные центры имеют некоторые критерии набора личного состава. Так, например, у десантников производится набор только до 45 лет. Также кандидат должен иметь отличную физическую подготовку и состояние здоровья.

"Поэтому бывают случаи, когда мы возвращали человека из учебного центра и планировали его отправку в другой уже со следующей командой", — резюмировал военный.

Напомним, руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко объяснил, чем повестка отличается от мобилизационного распоряжения.

Адвокат Марина Бекало ответила, является ли законным приказ Оболонского районного ТЦК и СП в Киеве. В нем говорилось, что все военнообязанные жители должны появиться в центре в течение 10 дней.