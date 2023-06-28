РФ не будет места в ООН: Зеленский заговорил о трансформации мира в течении 10 лет

По словам главы государства, Кремль продолжает присутствовать в организациях, которые должны защищать мир от агрессии и злоупотребляет своим положением. Активисты создали петицию, которая должна покончить с этим навсегда.

Президент Украины Владимир считает, что стране необходима радикальная и полная трансформация, которая произойдет в течении следующих 10 лет. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде 28 июня.

По его словам, в течении следующего десятилетия, которое будет крайне сложным для нашей страны и планеты в целом, должна пройти трансформация всего мира и мировой порядок обязан измениться.

Очень показательным, по мнению президента Украины, является тот факт, что Российская Федерация до сих пор имеет место в ООН. Это дает ей своеобразное влияние на вещи, которые происходят и не позволяет организации в полной мере бороться с агрессией, которую начал по отношению к Украине Кремль.

"К сожалению, агрессор до сих пор присутствует в организациях, которые должны защищать от агрессии. В частности, это ООН, где России до сих пор разрешено иметь влияние в тех или иных структурах и где Россия злоупотребляет местом постоянного члена Совбеза и правом вето, которые захватила в нарушении устава ООН", — говорит Владимир Зеленский.

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Незаконное нахождение РФ в ООН: петиция

Сейчас мировое сообщество должно заняться вопросом того, чтобы лишить Российскую Федерацию постоянного места в организации, которая должна бороться с неоправданными агрессиями в мире.

Для этого была создана специальная петиция под названием "Прочь РФ из ООН", которая набрала уже более 346 тысяч голосов, но этого все еще мало. Как минимум один миллион подписей даст гарантию, что мировые СМИ будут более активно освещать эту проблему.

"Нам выпал исторический шанс покончить с наибольшим обманом в истории международной политики – незаконным пребыванием Российской Федерации в составе ООН. Выгнать Россию из ООН и Совбеза! Право на вето – не может быть правом на убийство", — говорится в тексте петиции.

Президент Украины призвал мировое сообщество решить проблему с нахождением РФ в ООН Фото: Скриншот

Стоит отметить, что в случае, если Кремль лишится места в ООН, это позволит организации ввести против них санкции, что будет иметь свои последствия для России.

Напомним, 22 июня сообщалось о том, что ООН внесла российскую армию в "позорный список" из-за убийства детей в Украине. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, он был особенно шокирован большим количеством убитых и покалеченных детей, а также атаками российских военных на школы и больницы.