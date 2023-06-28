Хотели бы "отменить решение" Путина: в России резко уменьшилось количество сторонников войны

Примерно 35% россиян не одобряют действий армии РФ в Украине и не поддерживают российского диктатора в попытке захватить новые территории.

Доля российских граждан, которые считают ошибкой войну с Украиной, достигла рекорда за все время боевых действий и выступила против решения главы Кремля Владимира Путина начать вторжение. Об этом свидетельствуют данные опроса Russian Field.

Значительная часть респондентов высказалась за возвращение в прошлое. Они желают "отменить решение" о начале полномасштабного вторжения.

В июне 2023 года такой ответ дали 35% респондентов. Зато в декабре 2022 года показатель составлял 33%. В начале войны их было 28%. Войну против Украины ошибкой назвали 57% среди респондентов в возрасте 18-24 года.

Доля тех, кто "не отменял бы" таких действий составляет 57%. Чаще всего убивать украинцев стремятся российские мужчины. Респонденты старше 45 лет (56-58%) выступают за дальнейшие боевые действия. Российские власти не намерены отказываться от войны против Украины.

Большинство опрошенных (74%) не поддержали применение ядерного оружия. В целом 5% считают его приемлемым только в случае угрозы поражения военной операции.

Результаты исследования показали, что респонденты с высоким и низким уровнем дохода чаще всего считают применение ядерного оружия приемлемым (19% и 21% соответственно). Среди опрошенных с высшим образованием только 13% поддерживают такие меры, тогда как опрошенные с ученой степенью обнаружили самый высокий уровень поддержки (27%).

Напомним, в октябре 2022 года начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что в Кремле есть сторонники и противники войны против нашего государства. По словам руководителя ГУР, так называемые "ястребы" из путинского окружения призывают к продолжению войны потому, что для них это вопрос выживания. Иначе им грозит тюрьма.