Мы воюем с российским народом, 82% россиян поддерживают войну, — Буданов (видео)

По словам руководителя ГУР, так называемые "ястребы" из путинского окружения призывают к продолжению войны потому, что для них это вопрос выживания. В противном случае им грозит тюрьма.

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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает окружение Путина неоднородной массой. Есть так называемые башни Кремля с условными голубями и ястребами. И те, и другие понимают, что дела плохи, однако поддерживают разные способы выхода из сложившегося положения. Об этом Буданов рассказал в своем интервью YouTube-каналу "Орестократія".

"Одни понимают четко, что нужно останавливаться и искать какое-то мирное урегулирование, другие — что Россия прекратит свое существование, если они не пойдут дальше", — сказал Буданов, добавив, что у россиян появился новый тезис: "наша главная задача — не проиграть".

[ + – ] Кирилл Буданов — о военном поражении и неизбежном разрушении РФ. Смотреть с 5:42

Буданов говорит, что так называемые ястребы призывают к эскалации и продолжению войны, потому что для них это вопрос выживания. В противном случае их ждут серьезные тюремные сроки.

"Итогом в любом случае будет видоизменение Российской Федерации. Об этом говорят и первые и вторые", — сказал он.

Поддержка войны среди россиян 82%

"К сожалению, нужно смотреть правде в глаза: мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а, к сожалению, с российским народом. 82% — это подавляющее большинство", — сказал Буданов.

По словам главы ГУР, 82% жителей РФ полностью поддерживают боевые действия в Украине, а объявленная мобилизация повлияла лишь на осознание того, что "наш царь, возможно, и не такой уже всемогущий".

Экономика РФ становится на военные рельсы, то есть львиная часть идет на оборону, все остальное — по остаточному принципу. На некоторое время деньги у них есть.

Напомним, что в Херсоне находится порядка 25 тысяч солдат ВС РФ. В целом, в рядах оккупационных войск наблюдаются проблемы с поставками питания и горючего.

Ранее Фокус сообщал, что Путин опасается военного переворота, поэтому привел Нацгвардию в Москве в полную боеготовность.