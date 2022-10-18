Ми воюємо з російським народом, 82% росіян підтримують війну — Буданов (відео)

За словами керівника ГУР, так звані "яструби" з путінського оточення закликають до продовження війни тому, що для них це питання виживання. Інакше їм загрожує в'язниця.

Related video

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає оточення Путіна неоднорідною масою. Є так звані вежі Кремля з умовними голубами та яструбами. І ті, й інші розуміють, що справи погані, проте підтримують різні способи виходу із ситуації, що склалась. Про це Буданов розповів у своєму інтерв'ю YouTube-каналу "Орестократія".

"Одні розуміють чітко, що потрібно зупинятися і шукати якесь мирне врегулювання, інші — що Росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі", — сказав Буданов, додавши, що в росіян з'явилася нова теза: "наше головне завдання — не програти".

[ + – ] Кирило Буданов — про військову поразку та неминучу руйнацію РФ. Дивитися з 5:42

Буданов каже, що так звані яструби закликають до ескалації та продовження війни, бо для них це питання виживання. Інакше на них чекають серйозні тюремні терміни.

"Підсумком у будь-якому випадку буде видозміна Російської Федерації. Про це кажуть і перші, і другі", — сказав він.

Підтримка війни серед росіян 82%

"На жаль, треба дивитися правді у вічі: ми воюємо не з російським режимом, як багато хто вважає, а, на жаль, з російським народом. 82% — це переважна більшість", — сказав Буданов.

За словами глави ГУР, 82% жителів РФ повністю підтримують бойові дії в Україні, а оголошена мобілізація вплинула лише на усвідомлення того, що "наш цар, можливо, і не такий уже й усемогутній".

Економіка РФ стає на військові рейки, тобто левова частина йде на оборону, все решта — за залишковим принципом. На якийсь час гроші у них є.

Нагадаємо, що в Херсоні перебуває майже 25 тисяч солдат ЗС РФ. Загалом, у лавах окупаційних військ спостерігаються проблеми з постачанням харчування і пального.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін побоюється військового перевороту, тому привів Нацгвардію в Москві в повну боєздатність.