Ми воюємо з російським народом, 82% росіян підтримують війну — Буданов (відео)
За словами керівника ГУР, так звані "яструби" з путінського оточення закликають до продовження війни тому, що для них це питання виживання. Інакше їм загрожує в'язниця.
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає оточення Путіна неоднорідною масою. Є так звані вежі Кремля з умовними голубами та яструбами. І ті, й інші розуміють, що справи погані, проте підтримують різні способи виходу із ситуації, що склалась. Про це Буданов розповів у своєму інтерв'ю YouTube-каналу "Орестократія".
"Одні розуміють чітко, що потрібно зупинятися і шукати якесь мирне врегулювання, інші — що Росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі", — сказав Буданов, додавши, що в росіян з'явилася нова теза: "наше головне завдання — не програти".
Буданов каже, що так звані яструби закликають до ескалації та продовження війни, бо для них це питання виживання. Інакше на них чекають серйозні тюремні терміни.
"Підсумком у будь-якому випадку буде видозміна Російської Федерації. Про це кажуть і перші, і другі", — сказав він.
Підтримка війни серед росіян 82%
"На жаль, треба дивитися правді у вічі: ми воюємо не з російським режимом, як багато хто вважає, а, на жаль, з російським народом. 82% — це переважна більшість", — сказав Буданов.
За словами глави ГУР, 82% жителів РФ повністю підтримують бойові дії в Україні, а оголошена мобілізація вплинула лише на усвідомлення того, що "наш цар, можливо, і не такий уже й усемогутній".
Економіка РФ стає на військові рейки, тобто левова частина йде на оборону, все решта — за залишковим принципом. На якийсь час гроші у них є.
Нагадаємо, що в Херсоні перебуває майже 25 тисяч солдат ЗС РФ. Загалом, у лавах окупаційних військ спостерігаються проблеми з постачанням харчування і пального.
Раніше Фокус повідомляв, що Путін побоюється військового перевороту, тому привів Нацгвардію в Москві в повну боєздатність.