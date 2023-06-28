Уже уничтожены: Зеленский ответил на слухи об угрозе для Киева со стороны "Вагнера" (видео)

По словам президента, наемники ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси не угрожают безопасности Украины.

Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно перемещения группы "Вагнер" в Беларусь. Президент считает, что это не представляет серьезной угрозы для Украины. Об этом рассказал глава государства на пресс-конференции в среду в Киеве после переговоров с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

"Я не могу сказать, насколько они (вагнеровцы — Ред.) кому-то будут угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", — сообщил он.

Зеленский объяснил, что многих наемников "Вагнера" уничтожили Вооруженные силы Украины, поэтому на Москву пошло сравнительно немного из них.

Кроме того, говорит он, украинская армия считает, что ситуация на севере страны "неизменная и контролируемая" и повторение вторжения невозможно.

"Все-таки у нас мощная, современная армия. И не на словах", — добавил президент.

Фокус со ссылкой на военных экспертов ранее писал, что план бунта Пригожина мог предполагать убийство Путина при поддержке высшего генералитета и силовиков.

За время пригожинского демарша наемники "из "Вагнера" сбили порядка шести вертолетов и один самолет. При этом погибли 13 пилотов. Российская авиация бомбила нефтебазы, дороги, предпринимались и прочие действия, чтобы преградить путь в направлении Москвы. На окраине столицы РФ устанавливались позиции с автоматчиками, в воздухе над дорогой, ведущей в Москву, летали вертолеты и др.