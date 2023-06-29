Форсаж российского ВПК: "Уралвагонзавод" направил 100% мощностей на производство танков

Зарубежные эксперты полагают, что Россия пытается вернуться к советской концепции и создать многотысячный танковый парк, так как на сегодняшний день армия РФ испытывает дефицит танков.

Производственные мощности российского концерна "Уралвагонзавод" будут полностью направлены на производство танков. В пресс-релизе корпорации "Ростех" от 28 июня говорится о том, что несколько предприятий по производству вооружения концерна "Уралвагонзавод" передается под управление концерна "Техмаш" для наращивания выпуска военной техники, и прежде всего — танков.

Представитель корпорации "Ростеха", под управлением которой находится фактически вся военная промышленность РФ, Бекхан Оздоев в комментариях сказал, что решение перераспределить активы было принято с целью выстроить единую систему по принципу "пушка-выстрел".

"Консолидация активов позволит нарастить объемы производства на фоне выросших потребностей армии. При этом "Уралвагонзавод" сосредоточится на производстве своей основной продукции – танков", — заявил он.

Фактически это означает, что производство другой профильной продукции такой как поезда, пассажирские железнодорожные вагоны, грузовые железнодорожные вагоны, вагоны метро и т.д. приостанавливается, так как 100% мощностей будет направлено на выпуск военной техники.

Производство танков на "Уралвагонзаводе"

Производственная цепочка после изменений теперь будет выглядеть следующим образом:

"Техмаш" забрал производство артиллерийских систем у завода № 9. Среди ключевой продукции — гаубицы Д-30А, а также пушки для танков Т-72 и Т-90;

"Уралтрансмаш" забрал производство самоходных гаубиц "Мста-С". На этом заводе также будут производиться низкопольные трамваи, масляные насосы, лебедки для пассажирских и грузовых лифтов, которые до сих пор производились на "Уралвагонзаводе";

ЦНИИ "Буревестник" будет разрабатывать и производить минометы и артиллерийские системы, включая переносные минометы 2Б11, 2С12 "Сани", а также морские артиллерийские установки;

Центральный научно-исследовательский институт материалов (ЦНИИМ) будет разрабатывать специальные материалы и технологии, в том числе высокопрочные стали, некоторые из которых до сих пор разрабатывались на "Уралвагонзаводе".

По мнению обозревателей Bulgarian Military, Россия пытается вернуться к советской концепции многотысячного танкового парка.

"Из этого можно сделать несколько ключевых выводов, таких как: из-за войны с Украиной российское производство в настоящее время не в состоянии удовлетворить спрос на танки для российской армии", — отметили эксперты.

Однако с другой стороны Россия способна консолидировать свои активы и увеличить производство основных боевых танков (ОБТ). Напомним, первые сигналы об этом поступили в конце марта текущего года, когда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские заводы выпустят в течение 2023 года 1500 танков.