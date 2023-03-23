"Раскочегарились, работают в три смены": в Кремле сравнили количество танков России и Украины

По словам экс-президента Дмитрия Медведева, за год в РФ выпустили 1500 танков, а директорам заводов он хочет предъявлять сталинские требования. Вся выпускаемая в России техника сразу же отправляется на фронт в Украину.

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Война в Украине и война в Сирии принципиально отличаются в том, что касается военной науки и используемых вооружений. Об этом 23 марта заявил первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, пост озаглавлен "Ответил на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте"".

"Скажем так, кампания в Сирии и с*** [война в Украине] — это принципиально разные вещи", — пояснил Медведев.

ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий работает в три смены. Работает, что называется "с колес" — прямо отдает все в войска", — сказал он, добавив, что оборонный комплекс РФ производит современные вооружений, несмотря на то, что коллективный Запад поставил себе задачу оставить РФ без комплектующих.

Т-54Б, модернизированный в 60-х годах из Т-54, выпущенного в 1951 году.

По оценкам председателя совбеза РФ, даже в таких условиях выпускаются достойные, по его утверждению, вооружения, военная техника и средства поражения. Текущая же задача — выпускать все перечисленное в нужных объемах, для чего запускаются новые производства. Прежде о запуске новых оружейных производств в РФ не задумывались, но сейчас это уже необходимость, отметил Медведев.

Он также добавил, что СССР на то, чтобы достигнуть паритета по вооружениям с Германией, понадобилось несколько лет, в последствии появились Т-34 и "Катюши". Медведев также рассказал о том, что недавно читал телеграммы, которые Сталин адресовал директорам оборонных заводов, и хочет поделиться ими с директорами заводов.

Т-54Б на железнодорожной платформе, которая следует из Приморского края на запад РФ, март 2023 года

"Враги считали, что наша промышленность захлебнется, эти бесконечные разговоры: "Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и т.д". Одних только танков за год 1,5 тысячи штук сделали", — сказал Медведев и предложил подсчитать, сколько бронетехники будет поставлено в Украину странами Запада.

Ранее Фокус сообщал, что 23 марта в Кремле пригрозили ракетными ударами по Бундестагу и Офису Канцлера в случае ареста Путина в Германии. По словам экс-президента РФ Дмитрия Медведева, задержание Путина посчитают объявлением России войны.

Напомним, что 23 марта Медведев также назвал Украину частью "большой России", с которой Москва долго мирилась.