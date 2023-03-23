"Розкочегарилися, працюють у три зміни": у Кремлі порівняли кількість танків Росії та України

За словами експрезидента Дмитра Медведєва, за рік в РФ випустили 1 500 танків, а директорам заводів він хоче висунути сталінські вимоги. Вся техніка, що випускається в Росії, відразу ж вирушає на фронт в Україну.

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Війна в Україні та війна в Сирії принципово відрізняються в тому, що стосується військової науки та озброєнь, що використовуються. Про це 23 березня заявив перший заступник голови військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі, допис під назвою "Відповів на запитання російських журналістів та користувачів "ВКонтакте"".

"Скажімо так, кампанія в Сирії та с*** [війна в Україні] — це принципово різні речі", — пояснив Медведєв.

ВПК розкочегарився, працює активно, більшість підприємств працює у три зміни. Працює, що називається "з коліс" — прямо віддає все у війська", — сказав він, додавши, що оборонний комплекс РФ виробляє сучасні озброєння, незважаючи на те, що колективний Захід поставив собі завдання залишити РФ без комплектуючих.

Т-54Б, модернізований у 60-х роках із Т-54, випущеного у 1951 році

За оцінками голови Радбезу РФ, навіть у таких умовах випускаються гідні, за його твердженням, озброєння, військова техніка та засоби ураження. Поточне завдання — випускати все перераховане в потрібних обсягах, для чого запускаються нові виробництва. Раніше про запуск нових збройових виробництв в РФ не замислювалися, але зараз це вже необхідність, зазначив Медведєв.

Він також додав, що СРСР на те, щоб досягти паритету щодо озброєнь з Німеччиною, знадобилося кілька років, згодом з'явилися Т-34 та "Катюші". Медведєв також розповів, що нещодавно читав телеграми, які Сталін адресував директорам оборонних заводів, і хоче поділитися ними з директорами заводів.

Т-54Б на залізничній платформі, що випливає з Приморського краю на захід РФ, березень 2023 року

"Вороги вважали, що наша промисловість захлинеться, ці нескінченні розмови: "Закінчилися снаряди, закінчилися танки, закінчилися ракети і т. д". Одних лише танків за рік 1,5 тисяч штук зробили", — сказав Медведєв і запропонував підрахувати, скільки бронетехніки буде поставлено в Україну країнами Заходу.

Раніше Фокус повідомляв, що 23 березня у Кремлі пригрозили ракетними ударами по Бундестагу та Офісу Канцлера у разі арешту Путіна в Німеччині. За словами експрезидента РФ Дмитра Медведєва, затримання Путіна вважають оголошенням Росії війни.

Нагадаємо, що 23 березня Медведєв також назвав Україну частиною "великої Росії", з якою Москва довго мирилася.