"Москва довго мирилася": Медведєв назвав Україну частиною "великої Росії" (відео)

За словами експрезидента РФ, дві держави розділені та "живуть у різних квартирах" через геополітичні причини й історію. Однак Україна "завжди була частиною Російської Імперії та ще й населена споконвічно російським населенням", заявив він.

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Колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна не може бути частиною НАТО, тому що має досвід створення та розміщення ядерної зброї і взагалі "є частиною Росії". Про це він заявив в інтерв'ю російським журналістам 22 березня.

За його словами, Радянський Союз розпався через "бездарне керівництво і зовнішнє втручання", проте, на його думку, зв'язки між людьми залишилися ті ж самі.

"Ну як ви собі уявляєте, що, наприклад, Україна стане частиною НАТО? А взагалі-то в Україні виробляють ракети, там був свій ядерний збройовий комплекс і внаслідок цього ми отримаємо сусіда, який входить у недружній блок та ще й збирається виробляти ядерну зброю. Мало того, Україна — це частина Росії", — заявив політик.

Медведєв вважає, що дві держави розділені і "живуть у різних квартирах" через геополітичні причини й історію, а Росія довго мирилася з цим.

Він додав, що за винятком кількох областей, які увійшли до СРСР після Другої світової, решта території України "завжди була частиною Російської Імперії та ще й населена споконвічно російським населенням".

"Завжди були у складі Росії у вузькому значенні цього слова: великої Росії, а не малої Росії", — підсумував експрезидент РФ.

Нагадаємо, 22 березня Дмитро Медведєв також пригрозив світові "ядерним апокаліпсисом" через постачання зброї в Україну. За його словами, противники РФ "прорахувалися", відмовившись підписувати угоду про "нерозширення НАТО" та "відсування" її до кордонів 1997 року.

20 березня російський політик прокоментував видачу МКС ордену на арешт Володимира Путіна. За його словами, всі проблеми можна "вирішити" за допомогою запуску ракет у бік цивілізованих країн.