"Москва долго мирилась": Медведев назвал Украину частью "большой России" (видео)

По словам экс-президента РФ, два государства разделены и "живут в разных квартирах" в силу геополитических причин и истории. Однако Украина "всегда была частью Российской Империи да еще и населена исконно русским населением", заявил он.

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Бывший президент России и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина не может быть частью НАТО, потому что имеет опыт создания и размещения ядерного оружия и вообще "является частью России". Об этом он заявил в интервью российским журналистам 22 марта.

По его словам, Советский Союз распался из-за "бездарного руководства и внешнего вмешательства", однако, по его мнению, связи между людьми остались те же самые.

"Ну как вы себе представляете, что, например, Украина станет частью НАТО? А вообще-то в Украине производят ракеты, там был свой ядерный оружейный комплекс и в результате этого мы получим соседа, который входит в недружественный блок да еще и собирается производить ядерное оружие. Мало того, Украина — это часть России", — заявил политик.

Медведев считает, что два государства разделены и "живут в разных квартирах" в силу геополитических причин и истории, а Россия долго мирилась с этим.

Он добавил, что за исключением нескольких областей, которые вошли в СССР после Второй мировой, остальная часть территории Украины "всегда была частью Российской Империи да еще и населена исконно русским населением".

"Всегда были в составе России в узком смысле этого слова: великой России, а не малой России", — подытожил экс-президент РФ.

Напомним, 22 марта Дмитрий Медведев также пригрозил миру "ядерным апокалипсисом" из-за поставок оружия в Украину. По его словам, противники РФ "просчитались", отказавшись подписывать соглашение о "нерасширении НАТО" и "отодвижении" его к границам 1997 года.

20 марта российский политик прокомментировал выдачу МУС ордена на арест Владимира Путина. По его словам. все проблемы можно "решить" при помощи запуска ракет в сторону цивилизованных стран.