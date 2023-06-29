Мобилизация в Украине: Верховная Рада расширила список призывников (фото)
Изменения коснулись тех украинцев, на чьем попечении находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.
В Украине расширили список лиц, которые подлежат мобилизации. Нововведения прописаны в законопроекте № 9342, который во втором чтении утвердила Верховная Рада 28 июня.
Поправка, позволяющая мобилизовать дополнительные силы, необходимые ВСУ, была прописана в проекте закона, который вернул доплаты военным. Речь идет о законопроекте № 9342 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения".
До внесения изменений в абзаце 11 части 1 статьи 23 в редакции Закона № 2122-IX від 15.03.2022 говорилось следующее:
"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход".
При рассмотрении документа во втором чтении Давид Арахамия и Марьяна Безуглая внесли свою поправку, которая была одобрена другими парламентариями:
"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые, согласно законам, обязаны их содержать".
Таким образом, парламентарии ужесточили правила предоставления отсрочки военнообязанным во время всеобщей мобилизации. Теперь наличие родственников с инвалидностью не освобождает от призыва при условии, что есть другие члены семьи, которые смогут ухаживать за таким человеком
Напомним, ранее украинцам объясняли, могут ли студентов иностранных ВУЗов мобилизовать в ВСУ. По словам юристов, студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, не подлежат мобилизации. В статье 23 Закона Украины о мобилизации ничего не сказано о стране обучения или других ограничениях.
Несколькими днями ранее в ТЦК рассказали, кого первыми призовут в армию в июле. При мобилизации граждан особое внимание уделяется состоянию здоровья призывников. Приоритет отдается младшим категориям военнообязанных, чтобы обеспечить наличие достаточного числа физически годных к службе солдат.