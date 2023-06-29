ВС РФ хотят затопить Токмак накануне прихода ВСУ в город, — Bellingcat (фото, видео)

Исследователь Майкл Шелдон проанализировал спутниковые снимки и сделал вывод, что оккупанты возвели на окраине города дамбу для того, чтобы подорвать ее и затормозить наступление ВСУ. Также ВС РФ могут использовать ее как запасной мост.

Российские военные построили дамбу на окраине оккупированного Токмака (Запорожская область), чтобы затопить город и таким образом попытаться остановить контрнаступление ВСУ. Об этом написал исследователь Bellingcat Майкл Шелдон в четверг, 29 июня.

У расследователя есть опыт работы с открытыми источниками еще с того времени, когда он освещал АТО на Донбассе.

Сейчас Шелдон проанализировал спутниковые снимки Planet. На их основе он сделал вывод, что Россия построила дамбу на окраине оккупированного украинского города Токмак в Запорожской области перед контрнаступлением Украины.

"Вода несколько раз использовалась в качестве инструмента с начала полномасштабного вторжения России. В этих случаях плотины были прорваны, чтобы затопить нижележащие районы, вероятно, для того, чтобы затруднить наступательные действия противника. Это приведет к более высокому уровню воды и илистому грунту вниз по течению, а также к более долгосрочному результату пересыхания водохранилищ", — сообщил Шелдон.

На этом основании он предположил, что ВС РФ рассматривают тактику затопления города, так как с момента строительства плотины река Токмачка значительно расширилась к востоку от города, и затопила ближайшие поля.

На опубликованных снимках, смонтированных в короткое видео, видно, что импровизированная плотина находится в пределах линии обороны, огибающей город Токмак, который сам находится за несколькими линиями обороны, как видно на карте выше.

А следы шин, идущие от дамбы, позволяют предположить, что она также может служить вторым мостом.

"Повышение уровня воды в реке Токмачка может быть частью более масштабных усилий по замедлению продвижения украинских войск. В частности, это может быть частью попытки замедлить восточный обход Токмака в случае прорыва украинских сил вблизи города", — резюмировал расследователь.

Напомним, во второй половине июня Минобороны Украины сообщило о том, что ВС РФ теперь ежедневно подрывают дамбы там, где ведут наступление ВСУ. Оккупантам удалось заминировать большое количество гидротехнических сооружений в Запорожской и Херсонской областях.

А в начале июня генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как ВС РФ хотели подорвать дамбы на Днепре. По словам командующего Объединенными силами ВСУ, одной из вражеских целей была Киевская ГЭС. Этот объект полностью обеспечили защитой от воздушных ударов.