Женщина подготовилась к "диверсии" заранее и прихватила с собой в сумку две бутылки с бензином. Смесь она разлила в помещении офиса.

В российском Санкт-Петербурге пенсионерка попыталась сжечь офис "Сбербанка". Совершить такой "акт" ее убедили мошенники. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Отмечается, что в отделение финансового учреждения 66-летняя женщина принесла две бутылки бензина и разлила его в помещении. После этого достала спички и под лозунг "Слава Украине" подожгла смесь. Бензин загорелся, но быстро погас сам по себе, поэтому в результате "диверсии" никто не пострадал.

Поджигательницу задержали на месте преступления и вызвали правоохранителей. Женщина рассказала, что мошенники общались с ней несколько недель, и она переводила им свои деньги. Несколько дней назад ей позвонил "сотрудник ФСБ" и сообщил, что она стала фигуранткой по делу о помощи ВСУ. пенсионерку успокоили, что ее не будут преследовать, если она сожжет филиал "Сбербанка".

Накажут ли бабушку — "диверсантку", не сообщается.

Напомним, что В России в ЧВК "Вагнер" пытались завербовать 87-летнюю пенсионерку. Женщине пришло приглашение вступить в ряды частной военной компании.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму пенсионерка в автобусе усмотрела Степана Бандеру, который нагло смотрел ей в глаза, и вызвала полицию. В результате задержали работницу морга, которая находилась в салоне общественного транспорта.