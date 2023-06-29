После перерыва РФ вывела ракетоносители: в ОК "Юг" заявили о повышенной опасности с моря

По информации ОК "Юг", РФ усилила разведку и вывела в Черное море на боевое дежурство один надводный ракетоноситель. Еще один ракетоноситель "Калибров" находится в Средиземном море.

После паузы в два дня российская армия вывела в Черное море один из ракетоносителей, а также увеличила число кораблей в Азовском и Черном морях. Об этом 29 июня сообщает оперативное командование "Юг" в своем Facebook.

По информации пресс-службы ОК "Юг", оккупанты увеличили корабельную группировку и вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель.

"Общее количество кораблей составляет соответственно 10 и 2. В Черное море на боевое дежурство после двухсуточной паузы выведен надводный ракетоноситель, снаряжение которого до восьми "Калибров", — отмечают в командовании.

Представители украинских военных отмечают, что на на фоне регулярной активности стратегической авиации на юго-восточном направлении также наблюдается увеличение количества беспилотных разведчиков, поэтому оценивают уровень ракетной активности со стороны РФ, как повышенный.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В командовании ВМС ВСУ также отметили, что по состоянию на утро четверга, 29 июня, в Средиземном море находятся до восьми российских кораблей, среди которых есть один носитель крылатых ракет "Калибр", со снаряжением до 16 ракет.

Напомним, в середине мая Россия увеличила число ракетоносителей в Черном море. Суммарный залп ракет, с учетом использованных за минувшую ночь, составлял 15 ракет.

25 июня спикер сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что сейчас ВС РФ ведут разведку на юге Украины и готовятся нанести новые удары. Возможна подготовка врагом массированных ракетных или дроновых атак.