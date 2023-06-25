"Собирают данные для атак": ВС РФ получили новые партии Shahed и хотят "побед", — Гуменюк

По данным ОК "Юг", сейчас в Черном море остается ракетоноситель, а на юге продолжается разведывательная деятельность врага. Пресс-секретарь Наталья Гуменюк рассказала, что РФ получила новую партию дронов и может нанести удар, чтобы выставить его как "победу" в своих СМИ.

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ВС РФ ведут разведку на юге Украины и готовятся нанести новые удары. Возможна подготовка врагом массированных ракетных или дроновых атак. Об этом в эфире телемарафона 25 июня сообщила руководительница Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг проводит разведывательную деятельность. Очевидно, что собираются данные для следующих будущих атак, которые, вполне вероятно, враг будет применять. Потому что есть получение дополнительных партий "шахедов", есть еще потенциал ракетный", — предупредила она.

Спикер ОК "Юг" объяснила, что россияне нуждаются в "победах" для пропаганды из-за "беспорядка" в своей стране и отсутствия успехов на фронте.

"Сейчас на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей, среди которых остался один ракетоноситель — подводный. И это усложненная работа для противовоздушной обороны, но не невозможная. Четыре ракеты типа "Калибр" готовы к применению", — проинформировала Гуменюк.

По ее словам, остальные ракетоносители заведены российскими оккупантами в пункты базирования. Как предположила руководительница пресс-центра, такое решение захватчиков могло быть вызвано ухудшением погоды, ведь ожидается шторм.

25 июня председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики совершили обстрел спальных районов Херсона. В результате вражеской атаки погиб 44-летний мирный житель.

Командир группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди поделился кадрами уничтожения колонны российских армейцев. Защитникам удалось ликвидировать несколько БМП и грузовик ВС РФ.