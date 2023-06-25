Колонну разбили на ходу: ВСУ уничтожили три БМП и грузовик ВС РФ дроном R18 (видео)

"Птицы Мадяра" уничтожили четыре единицы военной техники оккупантов, две БМП выгорели изнутри. Не исключено, что в них ехал полный состав экипажа.

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Украинская аэроразведка с помощью дрона R18 разгромила ночью колонны российских оккупантов. Несколько боевых машин пехоты и грузовик были разбиты на ходу, сообщил в Telegram командир группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди.

"Мадяр" показал на видео результат работы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Утро доброе, попкорн уже съели. Колонна раздолбана на ходу одним R18. Три бэхи (боевая машина пехоты) и грузовик. Может, это одна из колонн, которая на Воронеж шла, но не дошла", – отметил он.

Судя по кадрам, было уничтожено четыре единицы военной техники

Судя по кадрам, было уничтожено четыре единицы военной техники оккупантов. ВС РФ не смогли доехать до места назначения — две БМП выгорели изнутри и не исключено, что там был еще экипаж.

Напомним, что "Птицы Мадяра" уничтожили российскую технику на миллионы долларов дроном Punisher. Украинские военные за день уничтожили грузовик "УРАЛ", две РСЗО БМ-21 "Град", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и склад боеприпасов.

Бойцы центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины смогли поразить ударным беспилотником PEGAS+ российский танк. Оккупанты ехали по дороге, а в их танке был установлен металлический "козырек" для защиты от беспилотников — так называемый "мангал".

А 23 июня Силы специальны операций уничтожили ударными дронами восемь единиц техники ВС РФ, в том числе грузовик "Урал" и артиллерийский тягач "Медведь".