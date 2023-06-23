"Нет ничего невозможного": воины СБУ обезвредили российский танк дроном-камикадзе (видео)

Техника оккупантов не выдержала лобового столкновения с украинским беспилотником и получила критические повреждения.

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Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины запустили ударный беспилотник PEGAS+, чтобы поразить российский танк. Воины поделились видеозаписью атаки со школой БПЛА "Эскадрон", которая передала им дрон.

Танк оккупантов ехал по дороге в одном из прифронтовых городов Украины с металлическим "козырьком" над башней, которые прозвали "мангалами" — они служат дополнительной защитой от противотанковых ракет и гранат, сбрасываемых сверху. Она не защитила машину от удара дрона-камикадзе PEGAS+, поскольку он совершил лобовую атаку.

Оператор направил беспилотник прямо под башню и нанес сокрушительные повреждения. На видео можно заметить, что российский танк загорелся и остановился посреди дороги, скорее всего, вышел из строя.

"Красивое поражение камикадзе PEGAS+ вражеского танка. За "рулем" дрона — супергерои ЦСО "А" СБУ. Поздравляем это необычайно крутое подразделение с годовщиной создания", — оценили произошедшее в организации "Эскадрон".

Командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский также поздравил ЦСО "А" и показал подборку успешных атак, совершенных спецназовцами с помощью дронов. Помимо танков, им удалось уничтожить скопления пехоты, БМП, комплексы наблюдения ВС РФ.

"Вы доказали, что для вас нет невозможных задач. На суше, воде или в небе ваши дроны найдут и уничтожат противника, где бы он ни был", — прокомментировал командующий.

Недавно писали, что дроны СБУ за неделю уничтожили 16 танков, 5 САУ, 14 ББМ. Воины из Центра специальных операций бьют врага точно и без "лишних дублей".

В июне школа "Эскадрон" сообщила о создании улучшенных дронов-камикадзе PEGAS+. Квадрокоптеры получили новое ПО, большую дальнобойность и выносливость, что позволяет украинским военным наносить удары дальше и мощнее.